Kolmanda Narva-Jõesuu džässifestivali peaesineja on Ameerika muusik Christie Dashiell

Dashielli kõrval kuuluvad programmi Briti saksofonist Camilla George, Soome džässlaulja Aili Ikonen ja Eesti muusikutest koosnev Villu Veski – Tiit Kalluste Tango Nuevo Sextet, kuhu kuuluvad lisaks Veskile ja Kallustele veel Andre Maaker (kitarr), Aare Tammesalu (tšello), Taavo Remmel (kontrabass) ja Kaspar Kalluste (trummid).

Festivali asutaja, muusiku ja kontserdikorraldaja Oleg Pissarenko sõnul on tänavusel festivalil osalejate nimekiri väga esinduslik. "Howard University ja Manhattan School of Musicu lõpetanud Christie Dashiell on teinud koostööd selliste väljapaistvate muusikutega nagu Nancy Wilson, Geri Allen ja Esperanza Spalding ning esinenud mitmetel rahvusvahelistel festivalidel, sealhulgas Atlanta Jazz Festival, DC Jazz Festival ja Winter Jazzfest New Yorgis."

Pissarenko lisas, et Inglismaa džässi kaasaja üks silmapaistvamaid artiste, saksofonist Camilla George on tuuritamas maailma suurimatel džässfestivalidel. "Seega on Narva-Jõesuu Jazzi publikul võimalik kokku puutuda tõelise briti džässiitähe erilise karismaga."

Tema sõnul on Narva-Jõesuu džässiifestival leidmas oma kohta eesti džässisõprade kalendris."Lisaks suurepärasele programmile on festivali trumbiks muidugi asukoht, absoluutselt ainulaadne Narva-Jõesuu, mida meie publik on järjest enam avastamas nii atraktiivse puhkusepiirkonna kui kultuuriturismi ja kontserdipaigana."