Pildid: Narva-Jõesuus toimus kolmandat korda džässifestival

Festivali tunnustatuim artist oli 2024. aastal Grammy pälvinud Ameerika vokalist ja helilooja Christie Dashiell koos oma kvartetiga. Lisaks kuulusid programmi Inglismaa saksofonist Camilla George, Soome vokalist Aili Ikonen ja Villu Veski –Tiit Kalluste Tango Nuevo Sextet.

Festivali asutaja, muusiku ja kontserdikorraldaja Oleg Pissarenko sõnul oli festival tõeline õnnestumine. "Narva-Jõesuu, sarnaselt kogu Ida-Virumaa piirkonnale on erakordsete võimaluste, aga ka väljakutsete paik, seepärast on koostöö nii kohaliku kogukonna, kui riigi ja linnavõimude ning missioonitundeliste ettevõtjate vahel möödapääsmatu. Kultuuriturism on see, mis pealinnast eemal Eesti elu veab," sõnas Pissarenko.

Varasematel aastatel on Narva-Jõesuu džässifestivalil esinenud näiteks Lucy Woodward, Sofia Rubina Quartet, Rebecca Kontus Trio jpt.