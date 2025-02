Jazz-muusika festival Ideejazz laieneb Viimsisse

Oleg Pissarenko sõnul on Ideejazz publiku ja toetajate koostöös leidnud endale kindla koha nii Tartu kui ka Ida-Virumaa muusikamaastikul ja aeg on küps selleks, et liikuda lähemale ka Tallinna ja Harjumaa publikule.

"Viimsis on olemas suurepärane kultuurikeskus Artium, seda nii heade saalide kui ka üldise õhustiku ja aura mõttes, mida on paljuski aidanud kujundada Artiumis muusikasündmuste produtsendina tegutsenud Eesti jazz'i-legend Villu Veski. Seega ma usun, et publik leiab tee ka Ideejazz Viimsi kontsertidele, millest esimene on kavas 9. märtsil ja teine 22. mail", sõnas Pissarenko.

"Suurem idee on Ideejazz Viimsi raames pakkuda publikule aastas nelja sündmust, mille käigus tutvustame erinevate Euroopa riikide jazz-muusikuid, aga ka esinejamaa kultuuri laiemalt. Seepärast on suur rõõm, et leidus ettevõtjast oluline toetaja, kes on lisaks saatkonnale ja Kultuurkapitalile panustamas, et aidata tuua Viimsisse senisest enam just rahvusvahelist kultuurielu", ütles Pissarenko.

9. märtsil toimuva esimese kontserdi esinejaks on Itaalia laulja ja pianist Francesca Tandoi oma rahvusvahelise trioga: Brasiilia kontrabassist Matheus Nicolaiewsky ja Hollandi löökriistamängija Sander Smeetsiga. Kontserdile eelneb Eesti jazz-muusikute loominguline tervitus. Ideejazzi Viimsi teisel kontserdil astub 22. mai õhtul Viimsi Artiumi suure saali lavale kõrgelt hinnatud prantslasest saksofonist Pierrick Pédron koos oma kvartetiga.