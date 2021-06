Otse kell 14.00: vestlusring "Regionaalne muusikaturg – risk või võimalus?"

Eesti muusikaturg on väike. Seda olulisem on piirkondlikus ürituskorralduses – Kuressaarest Narvani ja Kadrinast Võruni – kõiki võimalusi, ressursse ja osapooli parimal viisil rakendada. Lisaks publikule ja kultuurimajadeni on regionaalsel korraldusmaastikul oluline roll ka koostööl kohalike omavalitsustega ürituse toimumisloast kuni rahalise panustamiseni.

Kuidas Euroopas ja/või Eestis tuuritava artisti kontsert muusikaettevõtjale ja kohalikule teenuspakkujale kasumlikuks muuta? Kuidas kohaliku publikuni jõuda ning piirkondlikku kultuuri- ja majandussektorit elavdada? Kuidas ühekordsest kultuuridessandist elujõulise regionaalse traditsioonini jõuda?

Piirkondlike kultuuriürituste korraldajad jagavad kogemusi levinud korralduspraktikatest, edulugudest ja komistuskividest.

Panelistid:

Ando Kiviberg, Viljandi pärimusmuusika festivali pealik ja endine Viljandi linnapea

Marleen Viidul, Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakonna juhataja

Kertu Orro, SA Eesti Kontsert juhatuse liige / Saaremaa Ooperipäevad

Aarne Valmis, OÜ Hitivabrik juht, Vana Baskini Teatri juht

Oleg Pissarenko, festivali IDeeJazz korraldaja, muusik, produtsent

Ahto-Lembit Lehtmets, Kadrina Kultuurikoja direktor

Moderaator:

Terje Trochynskyi, TÜ Viljandi kultuuriakadeemia muusikaettevõtluse lektor, TMW konverentsi koordinaator