Tallinn Music Week lükkub sügisesse

Juunis toimuma pidanud muusika- ja linnafestival Tallinn Music Week (TMW) lükkub sügisesse. Festival leiab aset 29. septembrist 3. oktoobrini. Kolmapäevast kuni aprilli lõpuni on avatud täiendav esinemistaotluste vastuvõtt muusikutele, kes soovivad festivalil üles astuda.

"TMW üheks olulisemaks eesmärgiks on toetada Eesti muusika- ja kultuurivaldkonna rahvusvaheliste suhete arendamist," kommmenteeris TMW festivalijuht Pärtel Soosalu. "Otsustasime kolida festivali juunist varasügisesse, mil pandeemiast tingitud reisipiirangutele on oodata leevendust, et sündmusel saaksid osaleda Euroopa muusikatööstuse profid ja esineda võimalikult paljud põnevad välisartistid."

Koostöös valdkondlike arendusorganisatsioonidega toimub siiski 11. juunil Von Krahli Teatris TMW Eesti muusikaturu fookuspäev. Päeva keskmes on kodumaise muusika- ja kultuurisektori ning sellega külgneva ettevõtlusmaastiku taastumine ja uuestisünd. Eesti muusikaturu päeva programm kuulutatakse välja aprilli jooksul.

Seoses TMW edasilükkumisega toimub alates kolmapäevast kuni 30. aprillini täiendav esinemisavalduste vastuvõtt artistidele, kes soovivad festivali uutel kuupäevadel üles astuda. Samuti kehtivad kõik seni festivalile saadetud esinemistaotlused. Kokku kinnitatakse programmi kuni 150 artisti, kes kuulutatakse välja alates maikuust.

29. septembrist 3. oktoobrini toimuv rahvusvaheline TMW festival koosneb kolmest programmiosast: erinevates klubides aset leidvast muusikafestivalist, muusika- ja loomevaldkonna konverentsist ning päevasest linnaprogrammist kogu perele.

Kõik festivali juuni kuupäevadeks eelmüügist ostetud passid kehtivad TMW uutel kuupäevadel. Neil, kes soovivad seoses festivali kuupäevade muutusega eelmüügist ostetud passi TMW 2022 passi vastu vahetada või tagasi müüa, palub korraldaja kirjutada oma soovist kuni 30. aprillini aadressile ticket@tmw.ee.