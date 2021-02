Tallinn Music Weeki juhiks sai Pärtel Soosalu

Pärtel Soosalu on õppinud Viljandi Kultuuriakadeemias kultuurikorraldust ning on üle kümne aasta olnud tegev erinevate festivalide ja avalike ürituste korraldajana, sealhulgas Uue Maailma tänavafestivali projektijuhi ning Spacex Eesti korraldus -ja haldusjuhina. Enne TMW tiimiga liitumist oli Soosalu üritusturundusfirma Event Masters tegevjuht ja produtsent, arendades muuhulgas keskkonnasõbralikku ürituskorraldust. TMW tegemistes on ta varem osalenud nii vabatahtliku abilisena kui ka linnaruumi projektijuhina aastatel 2017–2018.

"TMW tugevus seisneb läbimõeldud ja selgelt sõnastatud missioonil ja väärtustel," ütleb Soosalu ja rõhutas, need pole pelgalt sõnakõlksud kodulehel, vaid elavad iga festivaliga seotud inimese sõnades ja tegudes. "Võtan omalt poolt südameasjaks aidata leida lahendusi, mis jätaks festivali korraldamisel väiksema jalajälje keskkonnale, andmata seejuures kvaliteedis järele."

Soosalu võtab TMW juhi ülesanded üle järk-järgult ning panustab projektijuhina ka ettevõtte Shiftworks teistesse algatustesse festivalist Station Narva kuni ürituskorralduse ja erinevate teenusprojektideni. TMW asutaja ja ettevõtte Shiftworks juht Helen Sildna jätkab tööd festivaliga strateegilisel tasandil ning keskendub ettevõtte terviklikule arengule.

"Valikul sai otsustavaks Pärtli selge visioon, sealhulgas soov juhtida festivali põhjalikumalt rohelise mõtlemise suunas, aga muidugi ka tema kogemus ürituskorralduse ja juhtimise valdkonnas," ütleb Helen Sildna.