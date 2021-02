TMW uus juht: ürituste hübriidformaat on ilmselt tulnud selleks, et jääda

Muusika- ja linnafestivali Tallinn Music Week (TMW) uus juht Pärtel Soosalu on lubanud võtta südameasjaks TMW keskkonnajalajälje vähendamise, mille puhul peab keskseks just iga festivalikülastaja endi teadlikkuse tõstmist ja käitumise muutust. Ta usub ka, et koroonaaja tingitud, nii füüsilist kui ka veebikohalolu võimaldav hübriidformaat on tulnud selleks, et jääda.

Mis on sinu meelest aastal 2021 TMW suurim väärtus?

TMW suurim väärtus on olla keerulisel ajal oma publiku, artistide ning partnerite jaoks olemas – nii kohalikul turul kui ka rahvusvahelisel tasemel. Töötame selle nimel, et festival saaks toimuda planeeritud ajal mai alguses, kuid loomulikult oleme valmis kohanema vastavalt hetkeolukorrale. Ka olukorras, kus teadmatus on suur, on võimalik leida vastused ja lahendusi kriitilistele küsimustele, mis aitab olukorda paremini lahendada. Julgus ja tarkus rakendada oma erialaseid oskusi ja teadmisi kultuuri ning kogu ühiskonna heaks tööle, muutuda vastavalt muutuvatele oludele ja läbi selle kogu valdkonnale teed näidata on olnud TMW suurim väärtus läbi aegade, mis tuli möödunud aasta piirangute tingimustes toimunud festivalil eriti hästi esile.

Mainisid, et võtad südameasjaks TMW keskkonnajälje väiksemaks muutmise. Selgita konkreetsemate näidetega, kuidas seda on võimalik saavutada nii, et asi ei jääks ainult topsiringluse ja parema jäätmekäitluse tasandile?

Esmalt on vajalik kaardistada TMW tegevused ning hinnata nende mõju keskkonnale. Alles seejärel saame hakata tegevusi prioriseerima. Oluline on läheneda teemale süsteemselt ja teadmispõhiselt, leida suuremad eesmärgid ning jagada need osadeks. Täna ei ole sündmuste korraldajatel selgeid juhiseid, mida aluseks võtta, seega saame toetuda üksnes senisele kogemusele ning kindlasti kaasame valdkonna eksperte, et tegeleda õigete asjadega ning liikuda õiges suunas. Viimase osas on Eestis näha positiivseid arenguid, mis annab kindlustunde, et me leiame mõttekaaslasi, kellega teemat üheskoos arendada.

TMW tugevus ja roll on olla kommunikatsioonikanal festivali külastajate, esinejate ning partnerite vahel. Festivalil, kus tegevused toimuvad kümnetes eri asukohtades, saame otseselt vastutada festivali loodud lahenduste eest, kuid vähem tähtis pole ka suunata tähelepanu kontsertide ligipääsetavusele, üldisele logistikale ning poolte selgele informeerimisele. Meie ülesanne on pakkuda võimalusi ning lahendusi, kuidas inimesed saaks muuta iseendi käitumist festivali kontekstis keskkonnasäästlikumaks. Üldise teadlikkuse tõstmine on TMW keskkonnajalajälje väiksemaks muutmisel väga oluline.

Seni kasutusel olnud lahendustega me kindlasti jätkame, sh topsiringluse ja läbimõeldud jäätmekäitlusega ning kindlasti pöörame tähelepanu festivaliga kaasnevatele tootmistele ja materjalide kasutamisele.

Kas sa näed peale keskkonnajalajälje veel aspekte, kus annaks TMW kvaliteeti timmida?

Sellele küsimusele vastaksin hea meelega pärast maikuus toimuvat festivali, kui olen kogu protsessi koos tiimiga läbinud. Tähelepanekuid on mul kõrvalseisjana kindlasti tekkinud, kuid nendest on veel vara rääkida. Esmalt on vaja sisse elada ja silmad-kõrvad lahti hoida.

Mis sa arvad, kas koroonast tingitud uus olukord mängib TMW senise sisu ja vormi mingil määral ka püsivalt ümber, et ka pärast piiranguteaja lõppu ja viirusohu kadumist on TMW teist nägu kui ta oli enne koroonaaega? Kui jah, siis mil moel?

Minu sisetunne ning senine kogemus, mida kinnitas ka mullukevadine TMW publiku-uuring, ütleb, et live-muusikat pole võimalik päriselt asendada. Koroonaaja tingimustest lähtuvalt on välja töötatud ka palju uuenduslikke ja põnevaid formaate, mis võimaldavad reisimata – ja seeläbi ka isiklikku süsinikjalajälge suurendamata – osaleda üritustel üle maailma. On tekkinud arusaam, et inimeste lennutamine üle maailma näiteks konverentsi ettekannete tegemiseks pole alati põhjendatud. Isegi kui endine nn normaalsus tõesti taastub, peame arvestama, et analoogsed viiruspuhangud ning ka ekstreemsed ilmaolud võivad hakata sagenema. Seega on nii füüsilist kui ka veebiülest kohalolu võimaldav hübriidformaat ilmselt tulnud selleks, et jääda. Ka live-kontsertide erinevate innovatiivsete lahenduste loomine ja rakendamine on põnev ja kasulik. Küll aga ei saa virtuaalsed lahendused täielikult asendada vahetut elava esituse kogemust koos teiste fännidega päris klubis ega networking'ut ja inimeste omavahelist suhtlust reaalses ruumis. Lisaks elamustele on see ka sõna otseses mõttes klubide ja kogukonna eluspüsimise alus.

Kuigi TMW tõmbas oma programmi esinejate poolest juba enne koroonaaega koomale, siis võib vist mõistlikult eeldada, et muutunud reisiolukord koos uute tingimustega teeb seda omalt poolt samuti. Millised võivad olla lähiajal väljakutsed seoses artistide siia saamisega?

Kuna TMW on rahvusvaheline festival, peame tähelepanelikult jälgima reisimise ja vaktsineerimise seotud meetmeid kogu maailmas ja Eestis. Rahvusvaheline mõõde jääb, aga keskendume seekord peamiselt Eesti, Baltikumi ja Soome artistidele. Muude, kaugemate välisriikide osalejaid kaasatakse vastavalt viiruse levikuga seotud olukorrale. Konverents toimub taas hübriidformaadis, võimaldades sellel esineda ja osaleda mistahes riigi esindajatel. On ülimalt oluline uue reaalsusega toimetuleku võtteid mitte ainult teoreetiliselt lahata, vaid ka teostada, loomulikult vajaduse korral plaanitud programmis ümberkorraldusi tehes ja uusi lahendusi välja töötades.

TMW on ennekõike muusikafestival, aga iga aasta laiendanud programmi ka muudesse valdkondadesse, mis mõnegi külastaja meelest on tekitanud ohu, et festival kaotab oma fookuse. Kus peaks olema TMW fookus?

TMW peamine fookus on muusika, see on olnud ja jääb ka edaspidi festivali selgrooks. Aastate jooksul on programm tõepoolest laienenud erinevatesse valdkondadesse ning mõne aasta eest saavutas ka oma mitmekesisusega minu hinnangul ülemise piiri. Festivalis orienteerumine muutus osalejate jaoks keeruliseks, mistap on viimastel aastatel valdkondade osas fookust oluliselt teravdanud. Lähtuvalt festivali ülesehitusest, kus kontserdid ning muud tegevused toimuvad üle linna ja festivali külastab lisaks kohalikele ka palju väliskülalisi, on meile antud võimalus pakkuda inimestele terviklikku kogemust Eesti elu ja kultuuri tutvustamisel.