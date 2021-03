Tallinn Music Week lükkub juunikuusse

"Otsus kolida festival maist juunisse tugineb lootusele, et kehtestatud piirangud ja järk-järgult tõusev vaktsineeritute hulk loovad lähikuude jooksul kultuurisündmuste toimumiseks paremad ja turvalisemad tingimused," kommenteerib TMW asutaja ja strateegiajuht Helen Sildna. "Kultuurisündmuste vastutustundlik toimumine esimesel võimalusel, kui viirusnäitajad seda lubavad, on oluline kogu valdkonna taastumisprotsessile ja majandusele laiemalt, aga ka inimeste vaimsele heaolule. Pingutame koos selle nimel, et kultuuri taas avada!"

Tänavuse TMW kandvad teemad on taastumine ja terviklik ökosüsteem ning eritähelepanu pööratakse kohalikule muusikasektorile. Koostöös valdkondlike arendusorganisatsioonidega toimub 10. juunil TMW konverentsi raames Õpetajate Majas esmakordselt Eesti muusikaturu fookuspäev. Päeva arutelude ja tegevuste keskmes on muusika- ja kultuurisektori ning sellega külgneva ettevõtlusmaastiku taastumine ja uuestisünd.

TMW rahvusvaheline muusikaprogramm keskendub seekord valdavalt Eesti ning Baltikumi ja Põhjamaade talendi esitlemisele. Muude riikide artiste kaasatakse programmi kevade jooksul vastavalt viirusolukorrale Eestis ja mujal Euroopas.

TMW festival koosneb kolmest programmiosast: 10.–12. juunil erinevates klubides ja kontserdisaalides toimuvast muusikafestivalist ning muusika- ja loomevaldkonna konverentsist. Kogu festivaliperioodi vältel, 9.–13. juunini leiab üle linna aset päevane linnaprogramm kogu perele.

Festivali programm avalikustatakse järk-järgult märtsist maini.