IDeeJazz toob Tartu ja Narva publikuni artistid nii Eestist kui välismaalt

IDeeJazzi juubeliprogrammist leiab muusikat klassikalisest ja kaasaegsest jazzist, funkist, soulist ja bebopist kuni maailmamuusikani. Nii Tartus kui Narvas astuvad lavale duo Le Bang Bang Saksamaalt, Mirja Klippel (Soome) feat. Alex Jønsson (Taani) ja Deniss Pashkevich Quartet Lätist. Eesti artistidest esinevad festivali raames Villu Veski ja Raun Juurikas, Ike Rann ning Oleg Pissarenko.

Rahvusvahelise jazz- ja rütmimuusika festivali IDeeJazzi sündmused leiavad aset 5. - 6. novembril Narvas TÜ Narva Kolledži fuajees ja 6.-7. novembril Tartus Eesti Rahva Muuseumi hoones silla alal. Kokku toimub kahes linnas 12 kontserti.

Festivali nimes sisalduv viide ideedele väljendub esinejate valikus, kus igal artistil on jagada midagi erakordset ja isikupärast. IDeeJazz – see on idee poolest jazz: avatud, innovaatiline ja loominguline energia muusikute ja publiku vahel.