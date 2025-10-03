Ideejazzi peaesineja on Ameerika trompetist Jeremy Pelt

Tänavu oma 15. tegevusaastat tähistava džässifestival Ideejazz peaesineja on Ameerika trompetist Jeremy Pelt, kes saabub Eestisse koos oma kvintetiga.

Ameerika trompetisti Jeremy Pelti mängustiil on saanud mõjutusi artistidelt nagu Lee Morgan ja Freddie Hubbard. Ajakiri JazzTimes on nimetanud teda "tehniliseks imeks", kes esitab keerukaid soolosid mängleva kergusega, tõlgendab ballaade maitsekalt ning kelle esitusest ei puudu kunagi sära ega tundlikkus. Ajakiri DownBeat on korduvalt tunnustanud teda kui aasta trompetitäheks.

Festival alustab Tartus 29. oktoobril Elleri kooli ja MUBA jazzansamblite ühiskontserdiga, Jeremy Pelti kvintett tuleb publiku ette 2. novembril Viimsi Artiumis ja päev enne, 1. novembril Tartu Ülikooli Narva kolledžis.



Ideejazzi asutaja ja kunstiline juht Oleg Pissarenko sõnul on ühest väikesest ideest kujunenud aastaringe festival, mille missioon on mitmekesistada Eesti džässikeskkonda just regionaalselt. "15 aastat oleme tegutsenud Tartus ja üheksa aastat Narvas, enne kui söandasime pealinnale lähemale tulla. Aga mul väga hea meel otsuse üle laiendada Ideejazzi tegevust just Viimsisse, kus on suurepärane publik, Eestis mõistes unikaalne kontserdipaik Artiumi näol ja kuhu on lihtne tulla ka Tallinnast ja mujalt Harjumaalt."

iDeeJazzi raames esinevad Tartu ja Narva kontsertidel veel Kristjan Randalu ja Bodek Janke duo, Singülar trio ehk Sebastian Studnitzky, Edward Perraud ja Pascal Schumacher ja Eesti trio Tanel Ruben – Ara Yaralyan – Rain Rämmal.