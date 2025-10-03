X!

Ideejazzi peaesineja on Ameerika trompetist Jeremy Pelt

Muusika
Jeremy Pelt
Jeremy Pelt Autor/allikas: Eva Kapanadze
Muusika

Tänavu oma 15. tegevusaastat tähistava džässifestival Ideejazz peaesineja on Ameerika trompetist Jeremy Pelt, kes saabub Eestisse koos oma kvintetiga.

Ameerika trompetisti Jeremy Pelti mängustiil on saanud mõjutusi artistidelt nagu Lee Morgan ja Freddie Hubbard. Ajakiri JazzTimes on nimetanud teda "tehniliseks imeks", kes esitab keerukaid soolosid mängleva kergusega, tõlgendab ballaade maitsekalt ning kelle esitusest ei puudu kunagi sära ega tundlikkus. Ajakiri DownBeat on korduvalt tunnustanud teda kui aasta trompetitäheks.  

Festival alustab Tartus 29. oktoobril Elleri kooli ja MUBA jazzansamblite ühiskontserdiga, Jeremy Pelti kvintett tuleb publiku ette 2. novembril Viimsi Artiumis ja päev enne, 1. novembril Tartu Ülikooli Narva kolledžis.
 
Ideejazzi asutaja ja kunstiline juht Oleg Pissarenko sõnul on ühest väikesest ideest kujunenud aastaringe festival, mille missioon on mitmekesistada Eesti džässikeskkonda just regionaalselt. "15 aastat oleme tegutsenud Tartus ja üheksa aastat Narvas, enne kui söandasime pealinnale lähemale tulla. Aga mul väga hea meel otsuse üle laiendada Ideejazzi tegevust just Viimsisse, kus on suurepärane publik, Eestis mõistes unikaalne kontserdipaik Artiumi näol ja kuhu on lihtne tulla ka Tallinnast ja mujalt Harjumaalt."

iDeeJazzi raames esinevad Tartu ja Narva kontsertidel veel Kristjan Randalu ja Bodek Janke duo, Singülar trio ehk Sebastian Studnitzky, Edward Perraud ja Pascal Schumacher ja Eesti trio Tanel Ruben – Ara Yaralyan – Rain Rämmal.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

15:13

Rajas: Charleville'i festivalil tekkis uue publikuga loominguline kontakt

15:12

Pildid: Ugala teatris esietendub absurdihõnguline komöödia "Superstaar"

14:56

Värske Rõhu uueks peatoimetajaks sai Saara Liis Jõerand

14:52

Suri komöödiasarjast "Hyacinth Bucket" tuntud näitleja Patricia Routledge

14:41

Kristiina Alliksaar: konteksti kultuurieelarve lugemiseks

13:51

Filharmoonia kammerkoor tähistab Pärdi sünnipäeva Glasgow's, Londonis ja Hamburgis

13:34

Uue muusika reede: Taylor Swift, Fred Again, Säm, Miguel jpt

13:34

Kunstimuuseumi kogusse lisandus haruldane Faehlmanni portree

12:26

Ideejazzi peaesineja on Ameerika trompetist Jeremy Pelt

12:08

Tallinnas esineb briti produtsent ja helilooja Jon Hopkins

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

02.10

Esimene Vana Toomas lahkus Tallinna raekojast

01.10

"Pealtnägija": esimene ekskursioon 105 miljoni eest uuendatud rahvusraamatukogus

01.10

Rahvusvahelisel muusikapäeval jagati muusikapreemiaid

02.10

Tuleval aastal esilinastuva rahvusvahelise põnevusdraama "Lex Julia" peaosas on Rea Lest

10:34

Galerii: Lätis algasid Veiko Õunpuu mängufilmi "Serafima" võtted

09:59

An-Marlen: hakkasin endast kui muusikust mõtlema pigem hiljuti

13:34

Uue muusika reede: Taylor Swift, Fred Again, Säm, Miguel jpt

02.10

Selgusid Henrik Visnapuu auhinna nominendid

01.10

Meelis Kubits: kultuuritegijad on ära orjastatud

02.10

Karl Birnbaum: minu meelest pole kunstil ja elul suurt vahet

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo