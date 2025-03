Märkamise preemia pälvib tänavu džässmuusik ja helilooja Villu Veski

Preemia algatajate sul on see tunnustus Villu Veski tegevusele Viimsi Artiumi muusikaprogrammi vedamise ja kogukonna kultuurielusse panustamise eest. Märkamise preemia on rahaline tunnustus, mille suurust preemia algatajad ei avalda.

Villu Veski on tunnustatud eesti džässmuusik, pedagoog ja mitmete muusikasündmuste asutaja. 2019-2022 töötas ta Viimsi vallas kultuuriosakonna juhatajana, valmistades neil aastatel ette ka Artiumi õigusliku vormi "SA Kultuuri- ja hariduskeskus Viimsi Artiumi", oli selle esimene juhatuse liige ja korraldas peaprodutsendina Viimsi Artiumi avamise 19. augustil 2022 aastal. Alates Artiumi valmimisest 2022. aastal töötas Veski selle muusikaprogrammi produtsendina ja Viimsi Muusikakooli saksofoniõpetajana.

Esimese Märkamise preemia pälvis 2023. aastal Eesti kirjanduse päeva idee autor, emeriitprofessor Rein Veidemann, teise Märkamise preemiaga tunnustati 2024. aastal koolinoorte klassikalise muusika festivali asutaja Siiri Siimerit.