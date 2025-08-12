Milanos toimuvad Eesti ja Põhjamaade džässmuusikuid tutvustavad kontsertõhtud

Muusik ja kontserdikorraldaja Oleg Pissarenko ning ettevõtja Paolo Michelozzi korraldavad septembri keskpaigas Milanos džässifestivali Milano Jazz Vibes, mille eesmärk on tutvustada Itaalia publikule Eesti ja Põhjamaade muusikuid.

13.–14. septembril Milano teatrimajas Teatro della Basilica di San Lorenzo toimuvatel kontsertidel esinevad Soome nimekas pianist ja lauljanna Maja Mannila koos oma trio ning erikülalise Alessandro Nittiga ning Eesti džässilegendid Villu Veski, Tiit Kalluste ja Taavo Remmel projektiga Nordic Tango.

Oleg Pissarenko sõnul on Milanos, vaatamata erakordselt aktiivsele kultuurielule, alati nõudlust uue järele. "Itaalia publikul on privileeg nautida parimat ning nad hindavad väga kvaliteeti. Festivalikorraldajana usun, et põhjamaisele džässile on selles vaieldamatult ühes Euroopa kultuuripealinnas piisavalt huvi ja ruumi. Ja kuigi meie peamine eesmärk on viia Eesti ja Soome muusikud Itaalia publiku ette ja seejärel nende südametesse, ootame meiega kaasa reisima ka muusikasõpru Eestist ja Soomest," ütles Pissarenko.

Pissarenko sõnul ei saaks selline festival sündida ilma strateegilise toetuseta. "Oleme väga tänulikud Eesti-Soome Kultuurifondile, kes nõustus esimest Milano Jazz Vibes festivali toetama," lisas ta.

Oleg Pissarenko on eesti džässmuusik ja helilooja, kes on tuntud ka mitmete kodumaiste džässifestivalide, nagu iDeeJazz ja Narva-Jõesuu Jazz, korraldajana.

Ettevõtja Paolo Michelozzi on pikalt Eestis ja Itaalias tegutsenud ettevõtja, kes peab oluliseks kahe riigi vahelise kultuurisilla hoidmist.