X!

Milanos toimuvad Eesti ja Põhjamaade džässmuusikuid tutvustavad kontsertõhtud

Muusika
Oleg Pissarenko
Oleg Pissarenko Autor/allikas: Kaupo Kikkas
Muusika

Muusik ja kontserdikorraldaja Oleg Pissarenko ning ettevõtja Paolo Michelozzi korraldavad septembri keskpaigas Milanos džässifestivali Milano Jazz Vibes, mille eesmärk on tutvustada Itaalia publikule Eesti ja Põhjamaade muusikuid.

13.–14. septembril Milano teatrimajas Teatro della Basilica di San Lorenzo toimuvatel kontsertidel esinevad Soome nimekas pianist ja lauljanna Maja Mannila koos oma trio ning erikülalise Alessandro Nittiga ning Eesti džässilegendid Villu Veski, Tiit Kalluste ja Taavo Remmel projektiga Nordic Tango.

Oleg Pissarenko sõnul on Milanos, vaatamata erakordselt aktiivsele kultuurielule, alati nõudlust uue järele. "Itaalia publikul on privileeg nautida parimat ning nad hindavad väga kvaliteeti. Festivalikorraldajana usun, et põhjamaisele džässile on selles vaieldamatult ühes Euroopa kultuuripealinnas piisavalt huvi ja ruumi. Ja kuigi meie peamine eesmärk on viia Eesti ja Soome muusikud Itaalia publiku ette ja seejärel nende südametesse, ootame meiega kaasa reisima ka muusikasõpru Eestist ja Soomest," ütles Pissarenko.

Pissarenko sõnul ei saaks selline festival sündida ilma strateegilise toetuseta. "Oleme väga tänulikud Eesti-Soome Kultuurifondile, kes nõustus esimest Milano Jazz Vibes festivali toetama," lisas ta.

Oleg Pissarenko on eesti džässmuusik ja helilooja, kes on tuntud ka mitmete kodumaiste džässifestivalide, nagu iDeeJazz ja Narva-Jõesuu Jazz, korraldajana.

Ettevõtja Paolo Michelozzi on pikalt Eestis ja Itaalias tegutsenud ettevõtja, kes peab oluliseks kahe riigi vahelise kultuurisilla hoidmist.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Samal teemal

LAULU- JA TANTSUPIDU

HEADREAD VESTLUSED

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

Kultuurisuvi 2025

PRESIDENDI RAAMATUKLUBI

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

14:28

Milanos toimuvad Eesti ja Põhjamaade džässmuusikuid tutvustavad kontsertõhtud

14:08

Tartuffi publikuauhinna pälvis Filipiini draama "Sunshine"

13:14

Galerii ja videod: ERR-i arhiivipärlid Aino Pervikust

12:30

Suri kirjanik Aino Pervik

11:47

Loomingu Raamatukogus ilmusid Nikolai Pirogovi memuaarid

11:29

Kairi Look: meie omailm on Eestis väga sarnane

10:21

Vaiko Eplik: Nublu publikuga kohtumine võtab kohati põlved nõrgaks

08:54

Arvustus. Kes tahab ellu jääda, peab kaasa röhkima

11.08

Taavi Tõnisson: valust on võimalik ainult läbi minna

11.08

Kertu Orro valiti Rakvere kultuurikeskuse direktoriks

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

12:30

Suri kirjanik Aino Pervik

11.08

Rain Rannu film "Vaba raha" saab järje

10:21

Vaiko Eplik: Nublu publikuga kohtumine võtab kohati põlved nõrgaks

13.05

Suri Terminaatori asutajaliige Arch Veimer

11.08

Taavi Tõnisson: valust on võimalik ainult läbi minna

11.08

Kertu Orro valiti Rakvere kultuurikeskuse direktoriks

10.08

Galerii: "Musta pori näkku" võtteplatsil toimus märulistseeni filmimine

11:29

Kairi Look: meie omailm on Eestis väga sarnane

11.08

Arvustus. Gerda Kordemetsa "Häärber" tögab muhedalt eestlaste unistusi

08:54

Arvustus. Kes tahab ellu jääda, peab kaasa röhkima

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo