Oleg Pissarenko: Ida-Virumaa vajab kvaliteetset Eesti kultuuri

Muusik Oleg Pissarenko sõnas kultuurisaates "OP", et Eestis tuleks rohkem tähelepanu pöörata sellele, et riik oleks kvaliteetse kultuuriga kaetud.

Järgmisel nädalavahetuse toimub Narvas seitsmendat korda rahvusvaheline džässmuusika festival Ideejazz, mille eesmärk on tuua kõrgetasemelist muusikat Narva linna ning ühendada inimesi eri kultuuridest. Festivali korraldaja Oleg Pissarenko on ise Narvast pärit ning loodab festivaliga sünnilinnale midagi tagasi anda.

"Lapsena näed ühtesid asju oma linna juures, aktiivsetes kolmekümnendates tahad võib-olla hoopis eemale, ennast teostada, olla pealinnas. Minu vanuses tahaks sinna järjest rohkem tähelepanu pöörata ja suvel ka Narva-Jõesuus puhata, mis on minu meelest fantastiline koht," rääkis ta.

"Mul tekkis kinnisidee, et ma tahan selle linna ja selle piirkonna jaoks midagi ära teha. Ma tahan, et seal oleks toredat muusikat ja toredaid kontserte – et see kultuurielu oleks läänelik, euroopalik. Ükskõik, mis minu enda elus on juhtunud, ma olen kogu aeg osa tähelepanust Narvale suunanud ja seal kontserte korraldanud," tõdes ta.

Samuti soovib Pissarenko toetada muusikute nooremat põlvkonda. "Eesti muusikast rääkides rõhutatakse palju ekspordi olulisust. Ma tahaks öelda, et me peame rohkem tähelepanu pöörama sellele, et meie enda riik oleks kaetud kvaliteetse kultuuriga – mitte ainult Arvo Pärdi keskus, mitte ainult Viimsi Artium, mitte ainult Estonia kontserdisaal, vaid et ka näiteks Ida-Virumaa oleks Eesti muusikakultuuriga kaetud. See on väga tähtis," rääkis Pissarenko.

Oleg Pissarenko, kes on ennekõike tuntud virtuoosse kitarristina, tegi koroona-aastatel lähemat tutvust hoopis klaveriga. "Tegelikult umbes kaks aastat olen teinud kitarriga pausi. Kasutasin koroonaaega selleks, et uut pilli õppida. Õppisin klaverit, harjutasin tõesti iga päev. Harjutan siiamaani, nagu koolipoiss," muheles ta.

Kitarrist lõplikult loobunud Pissarenko siiski pole, vaid valmistab ette uut plaati, mis peaks ilmuma kevadel ja kus mõlemad pillid esindatud.