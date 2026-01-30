Teenetemärgi pälvinud Maria Faust: see pole asi, mis juhtub iga päev

President tunnustas tänavu teenetemärgiga ka muusik Maria Fausti, kes oli tunnustuse peale väga üllatunud ja kinnitas, et peab seda nüüd veidi seedima.

"Misasja te räägite mulle," ütles Maria Faust teenetemärgi uudist kuuldes ja selgitas, et ta on hetkel keset kõige kohutavamat loomeprotsessi, kus ta kirjutab marsse, ning see tundub täiesti teine maailm. "Oh issand, misasja, ma pean natukene seedima seda, see pole selline asi, mis iga päev juhtub."

Faust ütles, et ta on just lõpetamas üht sotsiaalkriitilist tööd, mis võtab propagandamuusika juppideks ning pöörab selle tagurpidi. "Ma otsin praegu seda lootust tikutulega ja vist leidsin," ütles ta naerdes.

"Kui album "Tagurpidi marsid" võttis selle lootuse väga ära, siis ma pingutan nüüd väga, et seda lootust oma rahvale tagasi anda," mainis Faust.