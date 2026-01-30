Teenetemärgi pälvinud Leelo Tungal: südames on pühapäev

President Alar Karis tunnustas tänavu Riigivapi III klassi teenetemärgiga ka kirjanik Leelo Tungalt. "Aktuaalne kaamera" käis teda ka uudisega üllatamas, värske tunnustuse peale oli Tungal väga liigutatud.

"Millised uudised, taevakene küll, ma pean nüüd hästi laia rinnaga olema, et niisugust uhket asja kanda, see oli küll üllatus," ütles Leelo Tungal ja lisas, et ta ei julgenud esialgu isegi ust lahti teha. "Mõtlesin, et mis nüüd juhtub, aga väga tore, ei ole selle mõttega veel harjunud, see on nii suur üllatus."

Tema sõnul on eriti tore, et tunnustus tuli just eesti kirjanduse päeval. "Olen homme minemas Albusse "Tõe ja õiguse" sajandale sünnipäevale, sellised põnevad ajad on ees, vahva."

"Südames on pühapäev, mis ma muud oskan öelda, see on suur üllatus küll, katsun sellega harjuda, hakkan endale teie ütlema," kinnitas ta.