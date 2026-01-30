X!

Teenetemärgi pälvinud Gaute Kivistik: mõtlen tuhandetele inimestele, kes on rohkem teinud kui mina

kultuur
Gaute Kivistik
Gaute Kivistik Autor/allikas: Ken Mürk / ERR
kultuur

President Alar Karis tunnustas tänavu teenetemärgiga ka humoristi ja saatejuhti Gaute Kivistikku, kes ütles ERR-ile antud intervjuus, et kuigi esialgu ei oska ta selle peale midagi öelda, siis rõõmsa tuju tagab see igatahes.

"Ei määranud," oli Gaute Kivistiku esimene reaktsioon, kuuldes uudist, et talle on määratud teenetemärk. "Kui päris ausalt öelda, siis keegi võiks kommenteerida seda küll, sest ma ise ei oska kuidagi kommenteerida, alati on hea, kui keegi tunnustab, aga kui lausa president, siis seda enam."

"Eks ta on tavaline aktsioon, et inimesed ei oska selle peale midagi arvata esimese hooga, aga natukene aega mõtlen, kõnnin ümber maja ja arutan seda asja endaga, mis selle teadmisega nüüd peale hakata, aga rõõmus tuju on muidugi," sõnas ta.

"31 aastat kihutamist libauudiste rindel on üks põhjus võib-olla, aga ma mõtlen praegu tuhandetele inimestele, kes on minust rohkem teinud, nende olemasolust ei pruugi meil tihti isegi aimu olla," kinnitas Kivistik ja lisas, et nalja saab ka rasketel aegadel. "See on rahva enda kaitserefleks."

Selles valguses meenutas Gaute Kivistik oma vanaisa sõnu, kes ütles, et kuigi sõda oli jube aeg, siis ta pole kunagi nii palju naerda saanud kui siis. "Selleks, et säilitada tervet ilmavaadet ja pead, siis huumor on väga vajalik asi, kõik inimesed ise ka teavad, et keerulistel aegadel eestlastelegi omane must huumor päästab alati päeva."

"Huumori ja naljategijate koha pealt on Eestis hästi, igale maitsele neid jagub, stand-up'i mehi ja naisi, igasugu koosluseid, kes käivad mööda väikeseid maakultuurimaju ning hea huumorikülg on Delfi kommentaariumid, kust leiab kurja ja sapise kõrval ka palju naljakat," kinnitas ta.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

16:23

Teenetemärgi pälvinud Leelo Tungal: südames on pühapäev

16:17

Galerii: Tallinna raekojas esitleti "Tõe ja õiguse" kommenteeritud väljaannet

15:59

Teenetemärgi pälvinud Gaute Kivistik: mõtlen tuhandetele inimestele, kes on rohkem teinud kui mina

15:49

Teenetemärgi pälvinud Maria Faust: see pole asi, mis juhtub iga päev

15:17

President tunnustas teenetemärgiga ka suurt hulka kultuuritegelasi

15:02

Teenetemärgi pälvinud Siiri Sisask: ajan muusikas oma asja

14:34

Presidendilt teenetemärgi pälvinud Raudsep: tähtis on see, mis on tulemas

14:23

Teenetemärgi pälvinud Mikk Granström: viimased 25 aastat olen elanud filmifestivalile

11:54

Aasta kirjandusõpetaja on Viimsi gümnaasiumi õpetaja Kirsi Rannaste

10:36

Galerii: pidulikul kontserdil anti Hans Christian Aavikule üle aasta muusiku tiitel

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

08:33

Galerii: selgusid Eesti muusikaauhinnad 2026 võitjad

29.01

Riiklikud kultuuri elutööpreemiad pälvisid Krista Kaer, Raine Karp ja Mark Soosaar

29.01

Elutööpreemia laureaat Raine Karp: tagantjärele pole ma ühegi tööga lõpuni rahul

29.01

Wiedemanni keeleauhinna pälvis Anu Lamp

28.01

Jürise: tundsin pikalt, et tükike Erika Salumäe tegelasest on minuga kaasas

29.01

Ann-Lisett Rebane Duo Ruudu aastapreemiast: teine album on alati kõige pingelisem

07.01

Selgusid Eesti muusikaauhindade nominendid

29.01

PÖFF-i kunstilise juhi rolli võtab Tiina Lokilt üle Triin Tramberg

11:54

Aasta kirjandusõpetaja on Viimsi gümnaasiumi õpetaja Kirsi Rannaste

29.01

Anu Lamp: on huvitav kuulata, mis suunas keel areneb

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo