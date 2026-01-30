Teenetemärgi pälvinud Gaute Kivistik: mõtlen tuhandetele inimestele, kes on rohkem teinud kui mina

President Alar Karis tunnustas tänavu teenetemärgiga ka humoristi ja saatejuhti Gaute Kivistikku, kes ütles ERR-ile antud intervjuus, et kuigi esialgu ei oska ta selle peale midagi öelda, siis rõõmsa tuju tagab see igatahes.

"Ei määranud," oli Gaute Kivistiku esimene reaktsioon, kuuldes uudist, et talle on määratud teenetemärk. "Kui päris ausalt öelda, siis keegi võiks kommenteerida seda küll, sest ma ise ei oska kuidagi kommenteerida, alati on hea, kui keegi tunnustab, aga kui lausa president, siis seda enam."

"Eks ta on tavaline aktsioon, et inimesed ei oska selle peale midagi arvata esimese hooga, aga natukene aega mõtlen, kõnnin ümber maja ja arutan seda asja endaga, mis selle teadmisega nüüd peale hakata, aga rõõmus tuju on muidugi," sõnas ta.

"31 aastat kihutamist libauudiste rindel on üks põhjus võib-olla, aga ma mõtlen praegu tuhandetele inimestele, kes on minust rohkem teinud, nende olemasolust ei pruugi meil tihti isegi aimu olla," kinnitas Kivistik ja lisas, et nalja saab ka rasketel aegadel. "See on rahva enda kaitserefleks."

Selles valguses meenutas Gaute Kivistik oma vanaisa sõnu, kes ütles, et kuigi sõda oli jube aeg, siis ta pole kunagi nii palju naerda saanud kui siis. "Selleks, et säilitada tervet ilmavaadet ja pead, siis huumor on väga vajalik asi, kõik inimesed ise ka teavad, et keerulistel aegadel eestlastelegi omane must huumor päästab alati päeva."

"Huumori ja naljategijate koha pealt on Eestis hästi, igale maitsele neid jagub, stand-up'i mehi ja naisi, igasugu koosluseid, kes käivad mööda väikeseid maakultuurimaju ning hea huumorikülg on Delfi kommentaariumid, kust leiab kurja ja sapise kõrval ka palju naljakat," kinnitas ta.