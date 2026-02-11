X!

Uudisteost esitlevale Maria Faustile antakse üle Saksamaa kriitikute aastapreemia

Muusika
Maria Faust
Maria Faust Autor/allikas: Ken Mürk / ERR
Muusika

18. veebruaril annab saksofonist Maria Faust Noblessneris autorikontserdi, kus muusik saab Saksamaa plaadikriitikute aastapreemia ning maailmaesiettekandele tuleb Fausti uudisteos "Valede marss". Kontserdist teeb otseülekande ka Klassikaraadio.

Oktoobris Faustile määratud Saksamaa plaadikriitikute aastapreemia "Preis der deutschen Schallplattenkritik" jõuab laureaadi kätte Tallinna kontserdil. Faust on esimene Eestist pärit muusik, kes selle auhinna pälvib.

Preemia anti Faustile tema möödunud aasta albumi "Marches Rewound And Rewritten" eest, millel Faust võitleb vägivalla ja türannia vastu.

Tallinna kontserdil toob Faust auhinnatud albumi teemad uuesti lavale, kuid nüüd läbi uudisteose "Valede marss", millega harutatakse lahti propaganda elemendid muusikas ja tekstides. Autori ja solistiga koos esitavad teost Eesti Sõjaväeorkester ja kammerkoor Collegium Musicale. Tekstid Maria Fausti uuele muusikale on loonud Doris Kareva.

Maria Faust tsiteerib oma uudisteose esiettekande eel Taani maalikunstnikku Harald Giersingit, öeldes, et "kõik hea kunst on poliitiline, kõik poliitiline kunst on halb". Autorina rõhutab ta, et muusika kaudu ebamugavaid teemasid lahata on tema kui looja kohustus.

"Poliitikast enam huvitab mind artistina tavaline inimene oma murede ja rõõmudega. See tavaline inimene, kes teeb palehigis tööd, kasvatab ja harib oma lapsi, maksab makse ja kes peab selle kõrval ära tundma hea halvast, ära tundma petised, manipulaatorid, propaganda ja kellele pannakse peale suuri kollektiivseid tragöödiaid ja ikkagi kogu süü," rääkis Faust.

Maria Fausti kontsert "Valede marss" kõlab Klassikaraadio otse-eetris 18. veebruaril kell 19.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

