Camera Erotica viib erootilised lühifilmid kokku Maria Fausti muusikaga

Film
Maria Faust
Maria Faust Autor/allikas: Ken Mürk / ERR
Film

22. aprillil toimub Tallinnas Kino Sõpruses sündmus Camera Erotica × Viva Erotica × Maria Faust, mis ühendab haruldase erootilise filmiprogrammi ja elava muusika.

Üritus toimub koostöös Helsingi erootilise filmifestivaliga Viva Erotica, mis keskendub haruldase ja ebakonventsionaalse erootilise kino taasavastamisele. Tallinna eriprogrammi jaoks on nende arhiivist kureeritud valik, mis toob ekraanile harva linastuvad 16mm filmid alates varajasest pornograafiast 1930.-1960. aastatest kuni erootilise animatsiooni ja mänguliste filmikuriositeetideni.

Seanssi saadab Eesti saksofonist ja helilooja Maria Faust, kes loob filmidele elava muusikalise saate. Improvisatsiooniline muusika sünnib kohapeal ning reageerib otse ekraanil toimuvale.

Programmi kureerivad Silvia Lorenzi ja Fidelia Regina Randmäe, üritusel kehtib vanusepiirang alates 18 eluaastast.

Erilinastus toimub kinos Sõprus 22. aprillil kell 20.00.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

Värsked artiklid

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo