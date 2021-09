Rakvere teater toob publiku ette Karl Koppelmaa lavastuse "Katk.Est.Used."

Esietendus festivaliprogrammis on Karl Koppelmaa jaoks juba mitmekordne kogemus. Alates tema esimesest lavastusest 2016. aastal on ta ikka ja jälle festivalikavas olnud. Seekord toimuvad etendused Vanemuise teatri väikses majas, esimene kodusaali etendus toimub aga Rakvere teatri suures saalis.

Lavastuses tehakse juttu konstellatsiooniteraapiast, Põhjasõjast ja katkust, kuid need on vaid loo alateemad. "Ka sõltuvushäiretest räägitakse palju, aga see on samuti osa suuremast skulptuurist," selgitas lavastaja Karl Koppelmaa. "Lisaks on konstellatsiooni kõrval sellele täiesti vastukaaluks isikliku vastutuse küsimus, mis on praeguses maailmas äärmiselt oluline, ka koroonaviirusele ja vaktsineerimisele mõeldes".

Lugu ja lavastus on Karl Koppelmaa autorilooming, kuid prototüüpideks ei ole siiski üks-ühele tema pere liikmed ja tuttavad. "Perest on mingid asjad ja nüansid, kõik kokku on segu inimestest, aga vahepeal ma vaatan, et see või too koht on nagu minu elust täiesti," sõnas Koppelmaa, lisades, et loo vormimise ajal ei olnud tal isiklikus plaanis mõned olulised arengud veel nii ukse ees. "See lugu läheb päriselus veel edasi ja edasi."

Autor ja lavastaja Karl Koppelmaa, kunstnik Johannes Valdma, helilooja Ilja Massalov, valguskujundaja Arne Maasi. Lavastuses mängivad Liisa Aibel, Grete Jürgenson, Jaune Kimmel, Peeter Rästas, Elar Vahter, Silja Miks ja Imre Õunapuu.