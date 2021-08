Rakvere teatris esietendub muusikaline armastuslugu "Tavaline ime"

Jevgeni Švartsi ühiskondliku draamana kirjutatud lugu on saanud Eili Neuhausi lavastuses uue rõhuasetuse, kus ka igal poliitikul on inimlik pool.

Ott Leplandi sõnul saavad vaatajad selle lavastuse põhilise info ja mulje kätte rohkem sõnalise poole pealt ning muusikalised vahepalad on sinna hoolikalt sisse pikitud.

"See roll on mulle olnud mugavustsoonist oluliselt välja astumine. See on olnud väga huvitav protsess ning annab kogemust ja uusi tuuli elus juurde. Lavastaja Eili Neuhaus ja kogu Rakvere Teatri trupp on mind väga palju aidanud," märkis Lepland.

Saara Pius tõi samuti välja Ott Leplandi dramaatilisema poole. "Me kõik teame, et Otil on näitlejapisik sees ja komöödiaanne on tal väga hea, aga selles lavastuses teeb ta suurepärase draamarolli ja me näeme hoopis teistsugust Otti."

Lavastusele on muusika loonud Hando Põldmäe, Doris Kareva ja Leelo Tungla sõnadele loodud laulu "Mu pea on sinu süles" saab kuulata Youtube'is.

Lavastuses mängivad Saara Pius, Ott Lepland (külalisena), Margus Grosnõi, Ülle Lichtfeldt, Eduard Salmistu ja Toomas Suuman. Lavastuse tõlkija on Katrin Ruus, kunstnik Reili Evart ning valguskujundaja Märt Sell. Repetiitor Kristjan Veermäe.

Rakvere teatris on traditsioon hooaja esimesel kodusaali etendusel lüüa gongi.

Teinegi hooaja alguse traditsioon ulatub aastate taha. Alates 2002. aastast tunnustatakse neid, kes on teatrile hooaja jooksul tugevaks toeks olnud. Teatritruuduse ordeniga tänab ja tunnustab Rakvere teater külastajat, kes leiab tee teatrisse eriti sagedasti. Külalislahkuse ordeni annab teater parimale võõrustajale. Samuti tänab teater ordeniga möödunud hooajal vastutulelikkusega silma jäänud koostööpartnerit. Nii gongi kui ordenite saajaid saab näha ning kuulda pärast esietendust suures saalis.

Pärast esietendust ning tseremooniat on kõigil võimalus osaleda hooaja avapeol "Imede öö", mis toimub teatri taga rahvaaias, muinasjutulises atmosfääris, kella 22-st kuni keskööni.