Saara Pius: murdsime Ott Leplandi müüre ja pääsesime talle ligi

Rakvere teatri 82. hooaja avalavastus on Vene näitekirjaniku Jevgeni Švartsi "Tavaline ime". Lavastaja Eili Neuhaus on kolmevaatuselise näidendi kolmandiku võrra lühemaks teinud ja Rakvere teatri lavalaudadele sobivaks kohendanud.

Jevgeni Švartsi muinasjutuline lavalugu "Tavaline ime" on lavastaja Eili Neuhausi sõnul keerulisem, kui esmapilgul tunduda võib. "See lihtsus on petlik, seal taga on rohkem peidus kui lihtne muinasjutt. Seda oli tunda ka siis, kui publikule mängisime, et kui sellest mängus aru saama hakatakse, siis see lihtsus paelub. Sa oled saanud justkui ree peale ja selle looga saanud juba sina peale, kui sul tõmmatakse tool alt ära ja esitatakse midagi sellist, mis paneb kahtlema, kas see on lihtne lugu," rääkis Neuhaus pärast esietendust.

"Inimene, kes tuleb seda vaatama, see saab mõtiskleda päris palju. Ja ma ka iga kord, kui ma kuulan lava taga seda teksti, mis on väga hästi kirjutatud, siis ma mõtlen ja filosofeerin oma peas ja ma loodan, et seda teeb ka publik," ütles näitleja Saara Pius.

Rakvere teatri näitlejate Saara Piusi, Margus Grosnõi, Ülle Lichtfeldti, Eduard Salmistu ja Toomas Suumani kõrval astub "Tavalises imes" enda jaoks harjumatus rollis üles laulja Ott Lepland.

"See oli sisuliselt tingitud, sest ta tuli mängima tegelast, kes ühtepidi ei olnudki nagu inimene ja ta ei olnud ka loom ja ta pidi ennast tundmagi väga võõrana selles keskkonnas.

Tookord, kui me alustasime selle tööga idee tasandil, siis esimene mõte oligi anda mõnele inimesele, kes ei ole puutunud selle tööga igapäevaselt kokku, võimalus ennast katsetada ja proovile panna ning oma mugavustsoonist välja tulla," selgitas Neuhaus Leplandi kaasamist.

"Eks ta tuli natuke tagasihoidlikult esimesse proovi. Siis me hakkasime murdma tema müüre maha ja pääsesime talle ligi. Ja nüüd, nagu ta täna ütles, tunneb ta end siin väga koduselt. Loodan, et see ei jää tema viimaseks rolliks," avaldas Pius lootust.

Rakvere teatril on plaanis "Tavalist imet" tuua vaatajateni vaid kolmel nädalal. Esimesed neli etendust peeti möödunud nädalal, viis etendust on kavas 14.–18. septembrini ja 10.–13. novembrini on kavas veel neli etendust.