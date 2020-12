Mari Anton lavastusest "Sirli, Siim ja saladused": keskendusime vähem täiskasvanute unistustele

Lavastaja Mari Anton ütles "Aktuaalsele kaamerale", et võrreldes raamatuga on lavastuses vähem keskendutud täiskasvanute unistustele. "Tuli teha mingis mõttes julm valik, sest raamatus on maailmu palju," tõdes ta ja kinnitas, et kuna lavastus on mõeldud ennekõike lastele, siis tahtis ta kindlasti Sirli ja Siimu unistusi sisse jätta. "Me nägime, et läks lugu juba pikale, mistõttu otsustasime, et jätame ema ja isa unistused ainult tekstina."

Loos toonitab ema, et inimeste unistused jäävadki sageli teistele saladuseks. "See oli üks väga tore mõte, mis selles raamatus oli ja mille ka me sisse jätsime: pole nii, et lapsed õpetavad kedagi unistama, vaid me kõik unistame," selgitas lavastaja kinnitas, et see tähendab, et ka ema ja isa unistavad. "See ongi igaühe väike saladus ning need maailmad, millest me unistame, on hästi suured."

Lavastust "Sirli, Siim ja saladused" mängitakse detsembris Rakvere teatri suures saalis, järgmise aasta algul rändab lavastus ka mööda Eestit.