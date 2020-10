Galerii. Rakvere teatris algasid lavastuse "Sirli, Siim ja saladused" proovid

Sünopsis:

Lavastus viib vaatajad rändama kõige sügavamate unistuste maailmadesse, kus kõik on võimalik. Nende tagurpidi maailmad näitavad, et ka igapäevaelus on kõik võimalik, tuleb vaid unistada, uskuda ja elada.

"See kõik tuli sellest, et too poiss oli jätnud ripakile oma lapsepõlveunistuse. Seda ei tohi teha. sest siis võib juhtuda koledaid asju. Unistus võib norutama jääda ja tasakesi haihtuda, aga ta võib ka kurjaks saada, nagu juhtus selle laevaga. Ja see on väga ohtlik!"

"Sirli, Siimu ja saladuste" lavastaja on Mari Anton, dramatiseerija Urmas Lennuk, kunstnik Mailiis Laur, helilooja Markus Robam, liikumisjuht Hanna Junti ja videokunstnik Kerttu Kruusla.

Osades Grete Jürgenson, Imre Õunapuu, Elar Vahter, Liisa Aibel, Silja Miks ja Peeter Rästas.