Galerii: Rakvere teatris jõuab lavale Andrus Kivirähki "Sirli, Siim ja saladused"

Lavastaja Mari Antonile on see teistkordne lavastajatöö Rakvere teatris. Esimene, 2018. aasta talvel laval olnud "Pipi peab jõule" kogus toona 28 etendusega 9741 vaatajat. "Hakkasin Andrus Kivirähki lasteraamatuid läbi vaatama ja silma jäi "Sirli, Siim ja saladused", mäletan, et olin jõudnud üheksanda leheküljeni, kui helistasin oma kunstnikule Mailiis Laurile ja ütlesin, et leidsin meile materjali," kinnitas ta.

Anton sõnas, et et teda võlus selle loo puhul kahe maailma segamine. "Hästi argine igapäev on segatud unistuste maailmadega, kus on kõik võimalik, need unistuste maailmad annavad nii mulle kui teistele kunstnikele, kes selle lavastuse juures töötavad, võimaluse oma kujutlusvõimega mängida ja proovida kõike võimalikku, mis pähe tuleb."

Helilooja Markus Robam peab lavastuse juures kõige käivitavamaks just lavastaja žanriteülest uudishimu ja seiklusvalmidust. "Olen kõige rohkem rõõmus selle üle, et esmakuulamisel moodustame lavastustervikut justkui sellistest kõlapiltidest, mis omavahel haakuma ei kipu," tõdes ta ja lisas, et põnev on leida seda kokkupuutepunkti unistuste ja reaalse vahel. "Mari töövõime ja valmisolek katsetada on inspireeriv ja enne esietendust on tunne, et töö on laabunud rahulikult ja kergelt ning läbi selle väga produktiivselt."

Lavastust mängitakse detsembris Rakvere teatris ning see jääb aastaringselt mängukavva, asudes juba uuel aastal mööda Eestit ringi reisima. Detsembri etendustelt saavad külastajad kaasa jõulukingi.

Andrus Kivirähki loo aitasid Rakvere teatris lavale tuua dramatiseerija Urmas Lennuk, lavastaja Mari Anton, kunstnik Mailiis Laur, helilooja Markus Robam, liikumisjuht Hanna Junti , videokunstnik Kerttu Kruusla ja valguskujundaja Märt Sell. Lavastuses mängivad Grete Jürgenson, Imre Õunapuu, Elar Vahter, Liisa Aibel, Silja Miks ja Peeter Rästas.