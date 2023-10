Pildid: Rakvere Teatris algasid lastelavastuse "Kessu ja Tripp" proovid

Robert Vaidlo lasteraamatul põhineva loo dramaturg on Urmas Lennuk ja lavastaja Eili Neuhaus. Ilma isata kasvav Kessu veedab palju aega raamatute seltsis, ema käib tööl, teenib raha ja Kessuga mängimiseks ei ole tal enamasti aega. Nii leiab tüdruk endale sõbra tsirkuseraamatust, kellega koos võetakse ette kummalisi seiklusi. Üheskoos käiakse poes, mõeldakse välja söögiautomaat ning koristatakse tuba sassi.

Lavastaja sõnul aitavad raamatud kujutlusvõimet arendada ja annavad ainest mängudeks. "Peaksime lubama lastel lapsed olla – mängida, unistada, fantaseerida. Küll nad jõuavad täiskasvanuks saada," usub Neuhaus.

"Meis kõigis on lapsena natuke Kessut, aga suuremaks saades kipume unustama, et tegelikult on raamatute lugemises suur rikkus. "Kessu ja Tripp" annab võimaluse seda meeles hoida kui rikkad me tegelikult oleme, kuni oskame lugeda, mängida ja piltide sisse minna," sõnas lavastuse dramaturg Urmas Lennuk.

Autor Robert Vaidlo, dramatiseerija ja laulusõnade autor Urmas Lennuk, lavastaja Eili Neuhaus, kunstnik Reili Evart, helilooja ja muusikaline kujundaja Hando Põldmäe, valguskujundaja Märt Sell, osades Tuuli Maarja Möller, Madis Mäeorg, Silja Miks ja Johannes Richard Sepping.