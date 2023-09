Galerii: Rakvere Teatris algasid lavastuse "Hääl minu sees" proovid

Näidendi peategelane, Yale'i ülikooli professor, võtab loovkirjutamise kursusel juhendada andeka, kuid saladusliku loomuga tudengi, kellega tal tekib ootamatu side. Sedamööda, kuidas nende kohtumised kulgevad, esitab õpetaja õpilasele üllatava palve.

"Meie elukogemus, lugemus ja kultuuritaust võivad olla abiks teatud hetkedel otsuseid langetades, kuid elul on tihti omad plaanid. Ka siis, kui tundub, et diagnoos on ühene, ei tohi anda alla! Elul võivad olla varuks veel mingid käigud. Kõik ei ole inimese kätes," avas näitleja Tiina Mälberg loo tagamaid.

Lavastaja Mait Joorits, helilooja ja muusikaline kujundaja Vootele Ruusmaa, foto- ja videokunstnik Siim Loog. Osades Tiina Mälberg ja Karl Robert Saaremäe (külalisena)

"Hääl minu sees" esietendub Rakvere Teatri väikeses majas 10. novembril.