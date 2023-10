Helikunsti- ja muusikafestivalil Üle Heli vaadeldakse heli võimet muuta ajataju

19. oktoobril algab Tallinnas helikunsti- ja muusikafestival Üle Heli. Festival keskendub žanrimääratluste asemel muusika ja heli tähenduslikkusele ning seostele teiste kunstivaldkondadega. Tänavuse festivali teemafookuseks on "ajanihe", mille kaudu vaadeldakse heli võimet muuta ajataju.

19. oktoobril Kanuti Gildi SAALis toimuval avakontserdil "Sfääriline õhtu" kohtub akustiline nüüdismuusika elektrooniliste helide ja visuaalkunstiga. Peaesinejaks on rahvusvaheliselt aktiivseim Eesti nüüdismuusikakollektiiv Tallinna Uue Muusika Ansambel (Koosseis: Mari-Liis Vind (flööt), Helena Tuuling (klarnetid), Toomas Hendrik Ellervee (viiul), Paul-Gunnar Loorand (tšello), Talvi Hunt (klahvpillid), Arash Yazdani (dirigent)), kellele on kirjutanud uued teosed Liisa Hirsch, Einikke Lepik ja Malle Maltis. Lisaks on kavas Aleksander Gabrys ja Alexander Schubert. Õhtu teises osas esitlevad helilooja Sander Saarmets ja saksa visuaalkunstnik Liudmila Sierwerski oma uut kava "ORchard".

Üle Heli festival on läbi aastate tegelenud ruumilise heli ja muusikaga. Kui seni on kasutatud projekti- ja kohaspetsiifilisi kõlarilahendusi, siis sel aastal ehitatakse kolmeks päevaks Elektroni kunstisaali koostöös Hans-Gunter Lock'iga ambisoonilises formaadis muusika esitamist võimaldav kalibreeritud 23-kanali süsteem. Kuna muusika loomise tehnikad sellisele süsteemile on alles kujunemas, võimaldab Üle Heli festival nende eksperimentidega tutvuda.

Ambisooniline helisüsteem meenutab oma korrapärase struktuuriga kristalli ja tekitab kuulamisel selle sees olemise tunde, millest tulenevalt kannab kolmepäevane eriprogramm nimetust "Kristallofoonia". Programm koosneb neljast osast : "Sisenemine" (20.10), "Klubiõhtu 3-d muusikaga" (21.10), "Immersiivne pühapäev" (22.10) ja "Väljumine" (22.10). Programmis on kontserdid (Hans Gunter Lock, Pablo Sanz, Forces, Mihkel Tomberg jt), fixed media lood ja kureeritud kuulamissessioonid.

Programmi kuulub ka festivali lõpetav Martin Recker´i kureeritud sessioon ZiMMT´iga (Zentrum für immersive Medienkunst, Musik und Technologie) seotud artistide loomingu põhjal. "Immersiivsel pühapäeval" toimub ka Otto Iivari helide liikumist sügavuti tutvustav loeng "Weightless – Composing Moving Sound".

20. oktoobril Telliskivi Loomelinnaku Rohelises Saalis toimuval Üle Heli klubiööl "1ÖÖ%" viivad rännakule klubimuusika äärealadele Several Symptoms (kassetiesitlus), Shapednoise (DE/IT) Wondering O, Forces (FI) , Maarja Nuut oma klubilise teknokavaga ja DJ Ellen Vene.

21. oktoobri kontsertõhtut "Heliportatsioon" Mustpeade maja keldrisaalis iseloomustab helide variatsiooni- ja nüansirohkus alates metsikutest inimhäältest, erinevate akustiliste instrumentide ja heliobjektide kõladest kuni digitaalsete helide ja väljasalvestusteni. Esinevad Patrick McGinley (EE/US), Tahereh Nourani (AT/IR), EleOnora ("Tuuljamuud" kasseti esitlus), Tarmo Johannes ja Eva Mitreikina. Heliporteerumist toetab tekstilisel tasandil ka Andrus Laansalu ja Maria Hansari raamatuinstallatsioon "Portaal (Ajanihke eri)".

22. oktoobril on kavas Kino Sõpruse Kai saalis ka helikesksete lühifilmide õhtu "Ajameelsed filmid", mille tuumiku moodustavad EMTA audiovisuaalse õppesuuna õpilaste (Kenneth Flak, Uku Õunapuu, Rebeca Žukovitš, Hele-Mai Vettik, Artjom Jurov) filmide esilinastused.

Üle Heli festival toimub Tallinnas 19.-22. oktoobrini.