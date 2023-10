Pildid: Paavli Kultuurivabrikus kõlas ERSO esituses esmakordselt klassikaline muusika

ERSO kammerkoosseisude esituses kõlas Lõuna-Aafrikast pärit heliloojate Mokale Koapengi ja Njabulo Phungula looming, samuti Ameerika heliloojate Missy Mazzoli ja Steve Reichi teosed. Ka ERSO eelmise hooaja "Audispaa" kontserdil klubis Hall kõlanud Hollandi helilooja Jacob TV loomingu kõrval on eesti muusikast esindatud Elis Hallik, kelle "Raua häälestamine" on õhtu avateos.

Kontsert algas ja lõpes elektrooniliste teostega, mis on originaalis loodud esitamiseks kunstigaleriides. Elis Halliku "Raua häälestamine" kõlas esmakordselt Shenkari Tehnika- ja Disainikolledži galeriis Iisraelis, Njabulo Phungula fonogrammiteos "Abyss" valmis aga Lõuna-Aafrikas Stellenboschi Slee galeriis aset leidnud sündmuse "The Clocks and Clouds: A tribute to Ligeti" jaoks.

Elektroonilise ja akustilise muusika piirimail paiknes ka Steve Reichi 1985. aasta teos "New York Counterpoint", milles klarnetist Taavi Orro oli ette salvestanud kümme klarneti- ja bassklarnetipartiid ning esitas publiku ees viimase, 11. partii. Tšellist Theodor Singi esituses kõlas Ameerika helilooja Missy Mazzoli looming.

Laval sai näha ka väga klassikalist kammerkoosseisu – keelpillikvartetti koosseisus Kristel Kiik, Maaren Vihermäe, Mairit-Mitt Bronikowska ja Villu Vihermäe –, ent nende esituses kõlanud Lõuna-Aafrika helilooja Mokale Koapengi teos "Komeng" on inspireeritud Lõuna-Aafrika rahvamuusikast ja traditsiooniliste pillide kõlast. Jacob TV aga väljendas oma keelpillikvartetiga "Postnuclear Winterscenario" sõnatust sõja ja laastamistöö suhtes, mis mõjub tänasel päeval oma aktuaalsuses lausa jahmatavana.