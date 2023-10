Nüüdismuusika festival "Afekt" keskendub tänavu piiririigi ideele

25. oktoobril algab XXII rahvusvaheline nüüdismuusika festival "Afekt", mis leiab aset Tartus, Tallinnas ja Narvas. Tänavune teema on "Piiririik / Border state".

Festival keskendub sel aastal piiririigi ideele nii geograafiliselt kui ka ekstreemse äärmuseni viimistletud ideede väljendusena muusikas. Tähelepanu all on Euroopa idapiiri riikide kaasaegne muusika ja sotsiaalpoliitilised küsimused. "Afekt" toob välja piirialade sarnaseid esteetilisi eripärasid ning kõrvutab neid Kesk-Euroopa uue muusika traditsioonidega. Vaatluse alla tulevad spektralismi mõjud ning puhtal häälestusel (just intonation) ja laiemal minimalistlikul muusikal põhinevad muusikalised äärealad.

Fookuses on oma põlvkonna rahvusvaheliselt tunnustatud heliloojad Helena Tulve, Jānis Petraškevičs ja 100. sünniaastapäeva tähistav György Ligeti. Afekt Solistid Triin Ruubel, Kärt Ruubel ja Paula Ernesaks toovad ettekandele Ligeti "Trio" kontserdiformaadis "Kuula kaks korda". Teost kommenteerib muusikateadlane Kerri Kotta.

"Afekti" avakontserdil kuuleb Ukraina juhtivat uue muusika ansamblit Ukho, kelle kava keskmes on spektraalmuusika klassiku Gerald Grisey suurteos "Vortex Temporum".

Eesti nüüdismuusika lipulaev ansambel U: tähistab "Afekti" raames oma 20. tegevusaastat koos kaasaja muusikaskeene elava legendi Garth Knoxi ja koreograaf-lavastaja Mart Kangroga. Berliinis resideeriva puhtale intonatsioonile keskenduva Harmonic Space Orchestra liikmete hulgast väisavad festivali selle stiili kesksed heliloojad Marc Sabat ja Catherine Lamb, kelle loomingut esitatakse kõrvuti eesti helilooja Liisa Hirschiga.

Maailmaesiettekandele tulevad heliloojate Helena Tulve, Tatjana Kozlova-Johannese, Monika Mattieseni, Liisa Hõbepappeli, Sander Saarmetsa, Thomas Nicholsoni ja Agita Reke teosed. "Afektil" esitletakse ka eesti helilooja Elis Halliku mainekas Austria plaadifirmas Kairos ilmunud autoriplaati.

Veel astuvad festivalil üles viiuli-klaveri duo Sarah Saviet ja Joseph Houstoni, Siemens Musikstiftungi ansamblipreemia laureaat Spółdzielnia Muzyczna Contemporary Ensemble, klarneti-klaveri duo Taavi Orro ja Robert Fleitz. ERSO kontserdil, mida juhatab nüüdismuusika spetsialist Michael Wendeberg, lööb lugejana kaasa näitleja ja lavastaja Lembit Peterson. "Afekti" ja "Üle heli" festivali elektronmuusika programmi kureerivad Aivar Tõnso ja Sander Saarmets. Samuti astuvad üles EMTA audiovisuaalse loomingu magistrandid.

Paralleelselt toimuvad "Afekti" kontserdid ka festivali sünnilinnas Tartus. Seal esinevad duod Orro-Fleitz ja Saviet/Houston, kuuleb EMTA audiovisuaalse heliloomingu magistrantide kava ning on võimalik vaadata-kuulata Helena Tulve suurteose "Visiones" esiettekande salvestist Veneetisa biennaalilt koos autori ja dirigendi kommentaaridega. Tänavuse festivali kontserdid jõuavad ka piirilinna Narva, kus saab kuulda Cyberstudio programmi "A.e.g." ja Sander Saarmetsa kontserti "Signaalid".