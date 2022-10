Chaya Czernowin teosest "Atara": orkester peegeldab looduse jõudu

Tänavuse festivali teema on "Laiendatud hääled, sotsiaalpoliitilised sõnumid".

"Festivali peahelilooja on nüüdismuusika absoluutne vaieldamatu täht nii Euroopas kui Ameerikas, Harvardi ülikooli professor Chaya Czernowin. Juba läbi tema loomingu on kajastatud nii inimkonna eksistentsiaalsed teemad kui ka päevateemalised poliitilised ja sotsiaalsed sõnumid," rääkis "Aktuaalsele kaamerale" festivali kunstiline juht Monika Mattiesen.

Avakontserdil kõlab Chaya Czernowini suurteos "Atara" kahele vokalistile ja orkestrile, mille teema on looduse kontrollimatu jõud.

"Orkester peegeldab looduse jõudu. Ma tahtsin, et see kõlaks metsikult. Ma ei tahtnud, et see kõlaks nagu klassikaline orkestrimuusika. Ma tahtsin, et see kõlaks nagu järelandmatu jõud, mida ei saa peatada," selgitas helilooja -.

Kontserdil kõlab ka Jüri Reinvere teose "Norilsk. Taevased nartsissid" Eesti esiettekanne ja rootsi helilooja Malin Bång looming, kes oma teoses kasutab laiendatud lähenemist muusikale.

"Malini loos, interpreedid, sajaliikmeline ERSO kollektiiv laulab, retsiteerib teksti, sosistab samaaegselt mehaaniliste trükimasinatega," lisas Mattiesen.

Festival AFEKT toimub Tartus ja Tallinnas kuni 1. novembrini.