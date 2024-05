Tartus tuleb esiettekandele Monika Mattieseni kontsert-installatsioon

Kompositsioon sisaldab kollaažina eelsalvestatud (esitaja Ensemble Musikfabrik) ja elavas ettekandes kõlavaid teoseid: "Net/Võrk" (2022) võimendatud bassflöödile, Soma Pipe süntesaatorile ja live-elektroonikale; "Parallel Bridge" (2021) ansamblile ja live-elektroonikale; "Radade vahel" (2020) kahele flöödile, elektroonikale ja videole.

"Asja sisu on heli-installatsiooni presenteerimine kontserdi vormis ehk siis kontsert-installatsioon. Ühisilm (Pierre-Félix Guattari mõiste) on kogum omailmi (Jakob von Uexkülli mõiste). Ühisilm on kui ühisreaalsus, mida peegeldavad väljasalvestused erinevatest linnaruumidest ja looduskeskkondadest, mida olen aastate jooksul kõikjal salvestanud, mida omakorda siis kõrvutan ja transleerin noteerituna akustilistele instrumentidele. Siseruumis kõlavat kõrvutan veel omakorda reaalajas väliskeskkonnas kõlavaga Sadamateatri ümbrusest ja Emajõe sügavustest mis konstantselt muteerub-teiseneb-uueneb igal ajahetkel - eesmärgiga liikuda lineaarsest ajast väljapoole ja tabada ühisreaalsuse kohalolu," selgitas Mattiesen.

"Olen väga sügavalt kogenud, et see kuidas üks linnaruum kõlab on vägagi iseloomulik selles linnas räägitavate keelte, tegevustega, kogu vaimse atmosfääriga, ka seda aspekti proovin rõhutada ning tuua kuuldavale läbi installatsiooni," lisas ta.

Tänavuste Balti ja Eesti Muusika Päevade teema on "Omailm", festivali kunstilised juhid on Märt-Matis Lill, Helena Tulve ja Timo Steiner.