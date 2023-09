Elis Hallik andis Austria plaadifirma alt välja autoriplaadi "Born in Waves"

Tervikuna on Halliku uuele autoriplaadile "Born in Waves" koondatud helilooja viimase kümnendi loomingu olulisemad teemad. Kuulajaile avaneb autori helimaastik, mida on kujundanud kompositsiooniõpingud Eestis ja Prantsusmaal. Halliku muusikalise mõtlemise keskmes on heli ja selle erinevad omadused, niinimetatud puhta ja moonutatud kõla kõrvutamine või kokkusulatamine laiendatud mänguvõtete abil.

Orkestriteostest on albumil esindatud kontsert kahele viiulile ja keelpilliorkestrile viiuldajate Triin Ruubeli ja Juta Õunapuu-Mocanita, Tallinna Kammerorkestri ja dirigent Atvars Lakstīgala esituses.

Plaadil esitavad Halliku teoseid lisaks Tallinna Kammerorkestrile ka ansamblid Musikfabrik, Fractales ja Synaesthesis, Tallinna Uue Muusika Ansambel, ansambel U: ning sopran Sirje Aleksandra Viise, flöödimängija Monika Mattiesen, saksofonimängija Marcus Weiss, tšellist Theodor Sink ja kontrabassimängija Regina Udod.

Elis Hallik on lõpetanud 2015. aastal kompositsiooni erialal Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia magistrantuuri (juhendajad Helena Tulve, Toivo Tulev). 2012.–2013. aastal õppis Hallik kompositsiooni Lyoni konservatooriumis Michele Tadini ja Robert Pascali juhendamisel ning täiendas end hiljem meistrikursustel.