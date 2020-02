Euroopa laulukirjutajate ühenduse kontserdile valiti Eestist Elis Hallik

Brüsselis kõlab 4. veebruaril Euroopa Heliloojate ja Laulukirjutajate Ühenduse kontserdil Ensemble Fractales esituses Elis Halliku teos "To Become a Tree". 2017. aastal esindas see Eestit rahvusvahelisel heliloojate rostrumil Palermos ning žürii valis selle kümne soovitatud teose hulka.

Kontserdi kutsus ellu Euroopa Heliloojate ja Laulukirjutajate Ühendus ECSA ning kokku esitatakse seitsme Euroopa helilooja teosed, mis on läbilõige paremikust, mille valis välja rahvusvaheline žürii. Tänu 2017. aastal nüüdisheliloojate foorumil äramärkimisele on mängitud enam kui 30. raadiojaamas üle maailma, mis teeb sellest ühe edukama nüüdisheliloojate foorumil ehk Rostrumil osalenud loo.

Ensemble Fractales asutati 2012. aastal Brüsseli konservatooriumi juures ja sündis vajadusest edendada nüüdismuusikat. Neid on juhendanud ja toetanud tunnustatud ansamblid nagu Ictus, Ensemble Recherche ja Klangforum Wien. Mullu, 2019. aastal, külastas ansambel ka Eestit festivalil "Afekt".

ECCO on Euroopa heliloojaid ja laulukirjutajaid ühendava organisatsiooni ECSA (European Composers and Songwriters Alliance) projekt, mis on pühendatud kaasaegse muusika esitamisele ja edendamisele ning uute kuulajaskondadeni jõudmiseks. See toimib aktiivsete ansamblite, orkestrite ja spetsialistide võrgustikuna, toetades heliloojate ja esinejate vahelist loomingulist dialoogi ning pakkudes spetsialistidele võimalust arendada oma oskusi rahvusvahelisel tasandil kaasaegse muusika teostamiseks kogenud ansamblitega.

Teos "To Become a Tree" (2016) on kirjutatud samale Belgia koosseisule, kes seda Brüsseli kontserdil ette kannab. Teos tuli esmaettekandele 2016. aasta suveakadeemias Viinis Arnold Schönbergi keskuses.

"See on emotsionaalne moment, sest tunnen, et nii mina kui ansambel Fractales, kellele teos pühendatud on, olime sarnases arenguetapis ja nüüd, küpsemana, pärast kõiki sündmusi ja ettekandeid, lisandub esitusele kindlasti uus mõõde," kommenteeris helilooja. "Mingi fenomen selle teosega on, ilmselt teatav ürgne kõlatunnetus, milleni ebatraditsioonilisel teel proovides jõudsime, ja ehk ka teose kohal hõljuv temaatika, biootiline kriis, mis on kahjuks aina aktuaalsemaks tõusnud. Teos kõlabki nüüd, pea 5 aastat pärast selle loomist ühes olulisemas kontserdimajas taas koosseisu esituses, kes sellega alustas, seega üks ring on kuidagi täis saanud."

Lisaks Elis Halliku loomingule kõlavad teosed heliloojatelt Charlotte Torres (Šveits), Ryszard Lubieniecki (Poola), Matti Heininen (Soome), Mihailo Trandafilovski (Makedoonia) Vlad Răzvan Baciu (Rumeenia) Johan Svensson (Rootsi). Varem on ECCO kontsertidel Eestit esindanud Helena Tulve teosega 'nec ros, nec pluvia' Brüsselis, René Eespere teosega "Respectus" Viinis, Ülo Krigul teosega "Symphonic Slices" Bukarestis ning Tatjana Kozlova-Johannes teosega "Lost Motion" Stockholmis.

Samal ajal ECCO kontserdiga peetakse Brüsselis Euroopa Heliloojate ja Laulukirjutajate Ühenduse (ECSA) kohtumine, kus arutletakse valdkonnasisese Euroopa seadusandluse ja autoriõiguse teemadel ning esindatud on Eesti Heliloojate Liit.