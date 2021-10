Eestit esindavad heliloojate rostrumil Lauri Jõeleht ja Alisson Kruusmaa

Rahvusvaheline heliloojate rostrum (International Rostrum of Composers) on maailma üks tähtsamaid nüüdisheliloomingu foorumeid kaasaegse muusika tutvustamiseks raadioeetri vahendusel. 1954. aastal alguse saanud pika traditsiooniga rostrumi 67. sessioon lükkus üleilmse pandeemia tõttu kolm korda edasi ja toimub 2021. aasta oktoobrikuus esmakordselt Serbia pealinnas Belgradis.

Sündmuse peakorraldaja on rahvusvaheline muusikanõukogu, kelle partneriks on tänavu Serbia Raadio ja Televisioon ning Radio Belgrade. Rostrumil osalevaid teoseid aitab levitada Euroopa Ringhäälingute Liit. 2021. aasta rostrumist võtab osa 21 riiki neljalt erinevalt mandrilt. Eri maade raadiojaamade ja ringhäälingute delegaadid kuulavad ja hindavad ühistel kuulamissessioonidel 37 helilooja teoseid, mille komponeerimisaeg jääb viimase viie aasta sisse.

Nädala lõpuks valitakse välja parimad helitööd põhikategoorias ning noorte, alla 30-aastaste heliloojate kategoorias. Rostrumi tulemused avalikustatakse pressikonverentsil reedel, 15. oktoobril Radio Belgrade's. Esiletõstetud teoseid tutvustavad oma kuulajatele järgmise hooaja jooksul kõik rostrumil osalevad raadiojaamad.

Klassikaraadio saadab tänavusele rostrumile Eestit esindama kaks teost:

Alisson Kruusmaa klaverikontsert "Justkui jõgi oleks laulnud …" on inspireeritud jõest ning lõpmatust voogamisest, mis läbib mägesid ja orge, pimedust ja valgust, saades viimaks piirituks ookeaniks. Teose esiettekanne toimus 28. jaanuaril 2021 Pärnu kontserdimajas, esitajateks pianist Johan Randvere, Pärnu Linnaorkester ja dirigent Kaspar Mänd.

Lauri Jõelehe ansambliteos "Chant Harmonique" vioolale ja ansamblile tuli esiettekandele Garth Knoxi ja ansambel U: esituses 20. oktoobril 2020 Eesti Raadio 1. stuudios. Teose algidee tõukub 2014. aastal erakordsele vioolamängijale Garth Knoxile kirjutatud samanimelisest soolovioola teosest, milles helilooja keskendub naturaalflažolettidele.

Rahvusvahelise heliloojate rostrumi vahendusel on eesti autorite looming kõlanud iga-aastaselt rahvusvahelises raadioeetris. Rostrumi põhikategooria on võitnud Helena Tulve teosega "Sula" 2004. aastal. Noorte, alla 30-aastaste heliloojate kategoorias on esikoha pälvinud Mari Vihmand (1996), Jüri Reinvere (2000), Ülo Krigul (2007) ja Maria Kõrvits (2016).

Tänavusel rostrumil osalevaid Eesti teoseid tutvustab Klassikaraadio saade "NYYD-muusika" 12. oktoobril kell 21 ja 16. oktoobril kell 16.