Täna, 13. mail algav algav ja 18. maini kestev rahvusvaheline heliloojate rostrum (International Rostrum of Composers) on maailma tähtsamaid nüüdisheliloomingu foorumeid eesmärgiga tutvustada ja propageerida uut muusikat raadioeetris. Sündmuse peakorraldaja on rahvusvaheline muusikanõukogu (International Music Council).

1954. aastal alanud heliloojate rostrum toimub tänavu esmakordselt väljaspool Euroopat, Argentinas, San Carlos de Bariloches. Seekord osaleb 27 riiki, esindatud on kõik Baltimaad, paljud Euroopa riigid ning Brasiilia, Hong Kong ja Taiwan. Nädala jooksul kuulavad ringhäälingute delegaadid rostrumil kokku 50 heliteost. Klassikaraadio poolt on kohal toimetaja Johanna Mängel.

Rostrumi tulemused avalikustatakse pressikonverentsil reedel, 17. mail, mil kuulutatakse välja võitja ning kümme soovitatud teost. Esiletõstetud teoseid tutvustavad oma kuulajatele järgmise hooaja jooksul kõikide osalevate maade raadiojaamad mitmel mandril.

Klassikaraadio saadab tänavu rostrumile Eestit esindama kaks teost. Noore helilooja Gerta Raidma (sündinud 1995) kooriteos "je suis" ("ma olen") on salvestatud mullustel Eesti Muusika Päevadel, teose esitab Eesti Filharmoonia Kammerkoor Kaspars Putninši juhatusel. Helilooja enda loodud tekstis põimuvad poeetilised tunded prantsuse keele, luule ja muusika vastu.

Arash Yazdani (1985) orkestriteos "Nakba" on loodud festivali AFEKT tellimusel ning esiettekande tegi Eesti Riiklik Sümfooniaorkester dirigent Bas Wiegersi juhatusel. Teose pealkiri tuleb araabia sõnast, mis tähendab kataklüsmi või katastroofi. Pärsia keeles kasutatakse mõistet sageli koleda ja soovimatu kohta. Iga mai keskel nakba-päeval meenutatakse sadade tuhandete palestiinlaste põgenemist pärast Iisraeli riigi rajamist 1948. aastal.

Rahvusvaheline heliloojate rostrum on seni olnud Eesti heliloojatele edukas ja rostrumi vahendusel on siinsete autorite looming jõudnud raadiosaadete kaudu miljonite kõrvapaarideni. Rostrumi põhikategooria on Eesti heliloojatest võitnud Helena Tulve teosega "Sula" 2004. aastal. Noorte, alla 30aastaste heliloojate kategoorias tunnistati 2016. aastal parimaks Maria Kõrvitsa orkestriteos "langedes ülespoole, taeva kaarjasse kaussi." Noorte kategoorias on varasemalt esikoha pälvinud Mari Vihmand (1996), Jüri Reinvere (2000) ja Ülo Krigul (2007).

Tänavusel rostrumil Eestit esindavaid teoseid kuuleb Klassikaraadio saates "NYYD-muusika" teisipäeval, 14. mail kell 21.