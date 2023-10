Pildid: nüüdismuusika festivali "Afekt" avas Ukraina uue muusika ansambel Ukho

25. oktoobril algas XXII rahvusvaheline nüüdismuusika festival "Afekt", mille teema on tänavu "Piiririik / Border state". Festivali avas Ukraina uue muusika ansambel Ukho.

Ukraina juhtiva uue muusika ansambli Ukho kava keskmes oli spektraalmuusika klassiku Gerald Grisey suurteos "Vortex Temporum". Esitusele tuli ka Helena Tulve, läti helilooja Jānis Petraškevičsi, ukraina heliloojate Maxim Kolomiietsi, Alisa Zaika ja Pierre Boulez'i looming.

Festival keskendub sel aastal piiririigi ideele nii geograafiliselt kui ka ekstreemse äärmuseni viimistletud ideede väljendusena muusikas. Tähelepanu all on Euroopa idapiiri riikide kaasaegne muusika ja sotsiaalpoliitilised küsimused. "Afekt" toob välja piirialade sarnaseid esteetilisi eripärasid ning kõrvutab neid Kesk-Euroopa uue muusika traditsioonidega. Vaatluse alla tulevad spektralismi mõjud ning puhtal häälestusel (just intonation) ja laiemal minimalistlikul muusikal põhinevad muusikalised äärealad.

Nüüdismuusika festival "Afekt" kestab 1. novembrini.