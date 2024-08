Helilooja Elis Hallik sõlmis lepingu rahvusvahelise muusikakirjastusega Schott Music

Elis Halliku sõnul on see tõeline unistuse täitumine. "Mäletan hästi, kuidas tudengipõlves Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias ning Lyoni Konservatooriumis otsisin raamatukogust neid kuulsaid kollase kaanega noote, mis peitsid endas maailma parimate heliloojate teoseid – Hosokawa, Stravinsky, Takemitsu, Ligeti. Need noodid olid minu jaoks aknaks uude helide maailma. Nüüd, nähes oma loomingut nende samade kaante vahel, tunnen suurt tänulikkust ja rõõmu."

Elis Hallik meenutas oma esimest Mainzis Schotti peakorteri külastust, mis tundus kui astumine unistuste ajarännakule. "Seal oli Beethoveni 9. sümfoonia esmatrükk, Ligeti käsikirjad ja Wagneri tuba, kus ta oma librettodega tegeles, ning kust üle Reini jõe tema ooperid maailma jõudsid. Mainzi peakorter on kui suur loss ja aken ajaloo imede salajasse maailma," meenutas Hallik. "Schott Musicuga koostöö tähendab mulle palju, sest nad on uskunud minu muusikasse ja toetanud minu teekonda. Olen elevil selle uue peatüki alguse üle."

Schott Musicu alt hakkab Halliku looming jõudma laiema publikuni üle kogu maailma. Esimene Schotti alt ilmuv teos on "Aegis", mille Hallik kirjutas 2018. aastal ja pühendas Eesti Vabariigi 100. aastapäevale. Teose Eesti esiettekanne toimub 29. septembril Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri esituses Kristiina Poska juhatusel. Lisaks kõlab "Aegis" Poska dirigeerimisel ka Hispaanias Bilbao Sümfooniaorkestriga ja Prantsusmaal Montpellier' orkestriga tuleva aasta alguses.

Schott Music on üks vanimaid muusikakirjastusi, kelle kataloogis on esindatud selliste heliloojate looming nagu Ludwig van Beethoven, Richard Wagner, Igor Stravinsky ja Carl Orff, samuti paljude 20. ja 21. sajandi heliloojate teosed, sealhulgas György Ligeti ja Krzysztof Penderecki. Tänapäeva heliloojatest on esindatud näiteks Toshio Hosokawa, Pēteris Vasks ja Chaya Czernowin.