Tristan Priimägi filmisoovitused: naistevangla, "Nauding", "Rahutud meeled"

"107 ema" ( "107 Mothers")

Režissöör Peter Kerekes

Kuigi film linastub PÖFFi dokumentaalfilmide sektsioonis, ei pea Tristan Priimägi seda täielikuks dokumentaaliks. "Ta ongi selline hübriid selles mõttes, et on ebaselge, mis on dokumentaalne ja mis mitte."

Filmi tegelasteks on 107 ema, kes on Odessa naistevangla kinnipeetavad. Naisi kujutatakse erinevates eluetappides, neid näeb nii rasedate kui ka noorte lapsevanematena. Samuti jutustavad naised enda kuritegudest.

"Seal on ebaselge, millised on näitlejad ja millised on päris vangid," ütles Priimägi ja rääkis, et film loodi nii, et selles vahelduksid näitlejad ning vangid.

Lisaks naiste lugude jutustamisele viskab film üldisema pilgu peale ühe vangi ja vangivalvuri loole. Filmikriitiku arvates on vangi ja valvuri osa filmis väljamõeldis, ent täiesti kindel ta selles ei ole.

"Väga huvitav vaatamine. Äärmiselt puhta pildiga," rääkis Priimägi ja lisas, et kõik ebaoluline on filmis kõrvale heidetud.

"Kokkuvõttes oma kunstlikkuse juures väga kordaminev lugu," lõpetas Tristan Priimägi.

"Nauding" ("Pleasure")

Režissöör Ninja Thyberg

Film "Nauding" räägib loo ühest noorest Rootsi neiust, kes suundub Los Angelesse, et proovida teha seal edukat karjääri pornograafiatööstuses.

Tristan Priimägi sõnul on film näide pigem feministlikust pornograafiast. "Naine võtab kontrolli narratiivi üle, sündmuste üle ja enda keha üle," ütles Priimägi ja lisas, et kui valdkond kuhugi ei kao, peaks selles naistele rohkem võimu andma. Sellest samast mõttest lähtub ka filmi peategelane.

Filmikriitiku arvates on filmis lähenetud pornograafiale uue vaatenurga alt. Kui muidu on jäänud arusaam, et naise arvamusega tihtipeale ei arvestata, siis selles filmis on seda eiratud. Peategelane tegeleb valdkonnaga just seetõttu, et tahab seda teha. "Mulle tundub, et see jõujoonte liigutamine selles vallas on oluline," ütles Tristan Priimägi.

Samuti näitab film pornograafiatööstuse telgitaguseid vahetult, otseselt ja hinnanguteta.

"Rahutud meeled" ("Troubled Minds)

Režissöör Lauris Ābele, Raitis Ābele

Tristan Priimägi arvates on kiiduväärt, et lätlastest vennad Lauris ja Raitis Ābele on teinud tänapäevase debüütfilmi. Filmis kasutatakse nii kaasaegseid vahendeid kui ka meeme.

Film räägib vendadest, kes realiseerivad ennast läbi kunsti. Samuti pöörab film tähelepanu vendade omavahelistele konfliktidele. Filmikriitiku sõnul on üks vendadest kergelt labiilne ning teine püüab saavutada kompromissi. Inspiratsiooni said režissöörid enda bipolaarsest sõbrast.

"Äärmiselt vaba liikumisega film. Mina ütleksin seda kokkuvõttes, et me peaksime neid Läti filme ka ikka vaatama. Need on meie naabrid ja mul on hea meel, et nad sellise filmi tegid," rääkis Tristan Priimägi.