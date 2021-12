Merit Maarits: "u.Q." näitab ka kõiki teisi Ukusid kui muusik Uku Kuut

Dokfilm "u.Q" räägib küll Uku Kuudi eluloo selle täies rikkuses, kuid põhiline fookus on siiski suunatud muusikale. Režissöör Ivar Murd tunnistas, et soovis Uku Kuuti müstifitseerida, kuid kinnitas, et tahtis samas ka näidata, kuidas just tänu loominguline võib inimene rasketest hetkedest üle saada.

Kui Uku haigestus, siis ta taasavastas enda jaoks muusika ja see mõnes mõttes oli tema lunastus või pääsemine. Ta keskendus sellele, mis oli tema jaoks kõige olulisem," rääkis Murd "Aktuaalsele kaamerale".

"Soov rääkida nendest keerulisematest aegadest oli seetõttu, et anda kellelegi teisele ka lootust, kes satub samasse olukorda või saab mõne raske diagnoosi, et su elu ei ole läbi ja sa saad pühenduda sellele totaalselt, mis on sinu jaoks oluline. See oli minu jaoks kõige olulisem osa sellest filmist," lisas Murd.

"u.Q" Autor/allikas: Kaader filmist

ERR-i kultuuriportaali toimetaja Merit Maarits kiitis otsust, et puuduv kattematerjal oli filmis asendatud lavastuslike kaadritega, mis on väga dünaamilised ning millega antakse tema hinnangul ennekõike edasi just emotsiooni ja ajastu vaimu.

"Ei mingit liigset dramatiseerimist, lihtsalt pretensioonitud, olgugi et suhtelises nulltegevuses kaadrid, mis mängivad peaasjalikult tundele," sõnas ta.

Tema sõnul oli sümpaatne ka see, et nende kaadritega ei püütud üks ühele minevikku taasluua, vaid anda vabas vormis edasi ajastu vaimu. "See õnnestus väga hästi." Ta lisas, et montaažis oli küll kunstiline taotlus, aga see oli täielikult loo enda teenistuses.

Rangelt võttes ei ole Maaritsa hinnangul see muusikadokumentaal.

"u.Q." Autor/allikas: PÖFF

"See on tegelikult üldhuvi arvestav dokfilm. Muusika mõttes on see ehk oluline dokfilm neile, kes teavad Uku puhul just seda kurba lugu ja lõppu. Nende jaoks võiks see olla hüppelaud Uku muusikasse, sest mul on tunne, et see teine pool auditooriumist juba teab seda muusikat," rääkis Maarits.

Ta tõdes ka, et oli meeldivalt üllatunud, kuivõrd palju julgeb Ivar Murru dokk Uku Kuudi fenomeni demüstifitseerida.

"Filmis näeme ka kõiki teisi Ukusid kui muusik Uku Kuut. Kas või seda pidi, et doki alguses me näeme Ukut, kes on naasnud kapitalismi unelmas elavast Ameerikast, aga pole lasknud sel end neelata, lõpupoole näeme vanemat Ukut, kes samas vastvabanenud Eesti kauboikapitalismis mõnes mõttes maniakistus," rääkis ta.

"Lähedaste juttudest tulevad välja ka kolmandad-neljandad Ukud, kes kõik ei pruugi olla meeldivad, aga vähemalt saab inimesest ette adekvaatse ja ausa pildi," lisas Maarits.