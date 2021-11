Ivar Murd: "u.Q" matkib Uku Kuudi enda käekirja

"Ma polnud Uku Kuudist midagi kuulnud, sest olin pikalt Eestist eemal. Järsku avastasin ta loo "Hollywood". See on imeline lugu! Kuulasin ja mõtlesin, et vau, sellist muusikat tehakse Eestis," rääkis ETV2 saates "PÖFF-i kaheksa ja pool" filmi "u.Q" režissöör Ivar Murd.

Murd ei teadnud toona midagi Uku Kuudi taustast, tema haigusest ja polnud kindel ka seosest Marju Kuudiga. "Film, mis tänaseks sündinud on, peaks andma vaatajale samasugust avastamisrõõmu ja tunnetust," ütles Murd.

Lisaks sellele, et Uku Kuut oli viljakas muusik ja edukas ärimees, tegi ta ka videoid. "Uku pildikeel ja stiil mahub väga kindlatesse raamidesse. Tema käekiri on omane vaid talle," sõnas Murd ja lisas, et film matkib kohati Uku Kuudi enda stiili.

Film "u.Q." räägib Uku Kuudi elust ja muusikast. Selle tegemine kestis üle viie aasta ja filmimine leidis aset neljas riigis.

"PÖFF-i kaheksa ja pool" on ETV2 eetris argipäeviti kell 20.50.