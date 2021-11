Tristan Priimägi filmisoovitused: "Punane rakett", muinasjutt, restoraniäri

"Mida me näeme, kui vaatame taevasse?" ("What Do We See When We Look at the Sky?")

Režissöör Aleksandre Koberidze

Tristan Priimägi sõnul on filmi algus iseloomulik klassikalisele romantilisele komöödiale. Kohtuvad poiss ja tüdruk, kes lähevad lahku kokkuleppega järgmisel päeval uuesti kohtuda. Küll aga tabab noori öö jooksul needus ning mõlemad ärkavad hommikul üles uue näoga, mistõttu ei tunne nad üksteist ära.

Priimägi arvates on film meeldiv vaatamine, milles on sees ka parajas koguses huumorit. Kuigi film kulgeb rahulikus tempos, ei ole see filmikriitiku arvates igav.

"Keemispunkt" ("Boiling Point")

Režissöör Philip Barantini

Tristan Priimägi arvates on "Keemispunkt" huvitav juba oma ülesehituse poolest, sest film on üles võetud ühe võttega.

Filmi tegevus toimub ühes pisikeses eliitrestoranis. Restorani peakokka kehastab Suurbritannia näitleja Stephen Graham, kelle elu on juba mõnda aega olnud allakäiguteel. Lisaks isiklikele probleemidele tuleb tegeleda restorani tipptasemel hoidmisega. Nii külastavad restorani näiteks peakoka endine kolleeg, Instagrami mõjuisikud ja paljud teised.

Priimägi sõnade kohaselt on film täis pingelisi seiklusi. "Väga intensiivne vaatamine," rääkis Tristan Priimägi.

"Punane rakett" ("Red Rocket")

Režissöör Sean Baker

Film jutustab loo endisest pornonäitlejast, kelle tähelend jäi üürikeseks.

Tristan Priimägi sõnul proovis režissöör peaossa mängima panna inimest, kes oleks samal ajal nii eemaletõukav kui ka sarmikas. "Tal on see mõnes mõttes õnnestunud, sest tüüp on väga sarmikas, aga tal ei ole moraalseid tõekspidamisi."

Pärast ebaõnnestunud karjääri Los Angeleses, kolib endine pornonäitleja tagasi kodulinna. Seal tutvub ta ühe noore tüdrukuga ja taipab, et tüdrukust võib olla abi, et pornotööstuses siiski läbi lüüa.

"Väga naljakas, vaimukas ja inimlik film," ütles filmikriitik.

Film võib olla ka üks Oscari soosikutest. Priimägi sõnul on režissöör Sean Baker ka varem kandideerinud parima käsikirja Oscarile ning "Punane rakett" on filmikriitiku arvates igati Oscari nominatsiooni väärt.