Galerii: Anna Hintsi dokfilmi "Savvusanna sõsarad" esilinastus Eestis

Anna Hints sõnas, et pärast esilinastust on ta täis tänutunnet. "Saada režissöörina oma esimese täispika filmiga niisuguse kiituse osaliseks on väga innustav ja joovastav," rõhutas ta.

Produtsent Marianne Ostrati sõnul on kodupubliku niivõrd soe vastuvõtt filmitegijatele väga oluline. "On suurepärane, et Anna sai Sundance'i festivalil parima režissööri auhinna ja filmi on positiivselt arvustanud rahvusvahelised kriitikud. Aga kui film lõpuks kodupubliku ees linastub ja saab seisvate ovatsioonide osaliseks, siis see annab kindla teadmise, et oleme õiget asja teinud."

Filmijärgsetes vestlustes jäi mulle eriliselt kõrvu mõte, et seda peaksid vaatama kõik olenemata soolisest enesemääratlusest. Loodan, et need, kes leiavad tee kinno saavad filmist tõuke oma lähedastega ka tabuteemadel rääkida," lisas Ostrat.

Filmi "Savvusanna sõsarad" režissöör ja stsenarist on Anna Hints. Produtsent on Marianne Ostrat (Alexandra Film, Eesti), kaasprodutsendid on Juliette Cazanave (Kepler22 Productions, Prantsusmaa), Hlín Jóhannesdóttir (Ursus Parvus, Island) ja Eero Talvistu † (Eesti). Filmi operaator on Ants Tammik, monteerijad Hendrik Mägar, Tushar Prakash, Qutaiba Barhamji, Martin Männik ja Anna Hints. Heli salvestasid Tanel Kadalipp ja Patrick McGinley. Helirežissöör on Huldar Freyr Arnarson (Island) ning heliloojad Edvard Egilsson (Island) ja ansambel EETER (Anna Hints, Marja-Liisa Plats, Ann Reimann).