Anna Hints: kõik, mida rahastajad algul kartsid, on tegelikult filmi tugevuseks

"See on küll režissööri auhind, aga tegelikult kuulub see tervele meeskonnale," sõnas Hints. "Film ei ole ainult režissööri nägu."

"Ma arvasin, et film saab publiku auhinna," lausus Ostrat, et režissööri auhind oli tema jaoks ootamatu. "Me võitsime seal täielikult publiku südamed."

"Meie jaoks võib-olla ongi see tavaline," rääkis Ostrat suitsusauna temaatikast. "Seal on midagi ürgselt inimlikku, mis Anna on filmi püüdnud ja see ületab kõikide kultuuride piire," arvas ta, mis inimesi filmi juures enim võlub.

"Ei olnud keeruline, kui mõelda sellele, et ma lähtusin enda intuitsioonist," vastas Hints küsimusele, kui keeruline oli panna "Savvusanna sõsaraid" kokku, sest film võeti üles seitsme aasta vältel. "Kahjuks esimene produtsent lahkus meie hulgas ja vahepeal oli väga-väga keeruline hetk. Alguses ei saanud film ka tootmisraha," meenutas ta.

"Žürii esimees ütles pärast, et talle nii meeldis see, et "Savvusanna sõsarad" ei allu tavalisele reeglistikule. See on nii selgelt autori nägu ning see on väga audiovisuaalne ja ebatüüpiline. Kõik see, mida rahastajad algul kartsid, on tegelikult filmi tugevuseks," tõdes Hints.

"Suurem osa festivalidest on pidanud ootama, kuni maailma esilinastus ära oli ja nüüd me vaatame, kus festivalidel me erinevates riikides esilinastused teeme," rääkis Ostrat, et huvi filmi vastu on suur ning päringuid jagub.