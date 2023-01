"Savvusanna sõsarate" meeskond jõudis Eestisse: järgmine siht on Oscarid

Anna Hints ütles "Aktuaalsele kaamerale" antud intervjuus, et kõige suuremaks auhinnaks on soojus tema südames, mille on jätnud kohtumised publikuga ja inimesed, kes on tulnud tema juurde oma lugusid jagama.

"See on minu jaoks minu juurte pealt loodud film ja kui sa teed seda südamest, siis see puudutab teisi südameid ka. Ma olen selles täiesti veendunud," lausus Hints. "Me võime elada küll erinevates kultuurides, aga inimsus on sama," selgitas ta, miks teos mõjutab nii paljusid üle maailma.

Hints usub, et lõpuks on kätte jõudnud aeg, kus sugu (filmitööstuses - toim) enam nii palju ei määra. "Ma loodan, et on kätte jõudnud see aeg, kus kõikidel on üha enam võimalus oma häält väljendada, aga seda me räägime loomulikult teatud riikides."

"Savvusanna sõsarate" tegemine võttis aega seitse aastat ning seda põhjusel, et esialgu ei saadud filmi jaoks rahastust. Tagasilükkamise põhjused on nüüd välja toodud kui linateose peamised tugevused.

Produtsent: järgmine siht on Oscarid

"Sundance'i festivalile väga meeldib see film, nad meie kõige suuremad fännid ja toetajad," muigas filmi produtsent Marianne Ostrat, kelle sõnul tundus esimest korda, et festivalile jõudmine võiks võimalikuks saada, kui nad pälvisid Sundance'i Instituudi dokifondilt toetuse. Rahaliselt toetati 18 projekti 1800 kandidaadi seast.

Praegu on Ostrati sõnul peamiselt fookuses "Savvusanna sõsarate" jõudmine välismaisesse kinolevisse. "Praegu on küsimus, mis saab USA kinolevist, on pakkumisi, aga vaatame veel, enne, kui otsustame. Aga see, et film läheb maailma lendu, on kindel," lausus Ostrat ja kinnitas, et järgmise sihina minnakse Oscari nominatsiooni püüdma.