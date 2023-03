Timo Diener: Oscarite suurfavoriit on hetkel "Kõik, kõikjal ja korraga"

Timo Diener tõi välja, et üks põhjus, miks viimastel aastatel on Oscarite auhinnagala vaatajanumbrid langenud, võib olla selles, et suuremaid auhindu on võitnud väiksemad filmid. "Võrdlusena tuuakse ikka välja "Titanicut", mida olid kõik inimesed näinud ning seega oskasid ka sellele kaasa elada," tõdes ta ja lisas, et tänu sotsiaalmeediale ei peagi võib-olla inimesed enam isegi seda auhinnagalat vaatama, et info kätte saada. "See ongi kõige suurem põhjus selleks."

Tänavune Oscarite hooaeg on tema sõnul olnud heitlik. "Rikkusi on jagunud väga paljudele ja midagi ei ole võimalik väga prognoosida, aga tundub, et "Inisherini hinged" jäävad hingetoiduta, et "Kõik, kõikjal ja korraga" on võib-olla hetkel juba suurem favoriit," ütles ta.

Postimehe filmiajakirjanik Ralf Sauter hoiab ise väga pöialt Steven Spielbergi filmile "Fabelmanid". "Ma isegi mõnda aega arvasin, et ta võidab ka parima filmi, aga "Inisherini hinged" on ka väga tugev konkurent," ütles ta ja lisas, et kui "Kõik, kõikjal ja korraga" osutuks suureks triumfeerivaks filmiks, siis see oleks suur unikaalsuse võit.

Diener oli sellega nõus. "Laias laastus tuleb see kasuks, kui sa näed, et üdini originaalsed, ükskõik kui hullumeelsed need võivad kellelegi tunduda, ei ole veel surnud ja võib-olla annab innustust inimestele," mainis ta ja tõi välja, et samuti on pildil taas Aasia näitlejaskond. "Iga kord, kui Hollywoodi vähemused pildile pääsevad, teeb see rohkem head kui kurja."

