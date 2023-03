Selgusid 95. Oscarite laureaadid, parima filmi preemia pälvis "Kõik kõikjal ja korraga"

Seekordse auhinnagala avasid kaks hävitajat, kes lendasid üle Dolby teatri, pärast mida laskus saatejuht Jimmy Kimmel lavale langevarjuga. "Meil on sel korral väga range poliitika, et kui laval peaks juhtuma midagi vägivaldset, siis antakse sellele inimesele parima näitleja preemia ning lubatakse tal pidada 19-minutiline tänukõne," heitis Kimmel nalja Will Smithi kõrvakiilu üle.

Oma esimese Oscari võitis filmist "Kõik, kõikjal ja korraga" üles astunud Ke Huy Quan, kes sai tuntuks juba oma rollidega filmides "Indiana Jones ja hukatuse tempel" ning "Kõurikud", kuid polnud aastakümneid suuremaid filmirolle saanud. Seetõttu oli ta ka auhinnast pisarateni liigutatud. "Mu ema on 84-aastane ja ta vaatab seda galat kodus, ema, ma võitsin just Oscari!" ütles Quan ja lisas, et abikaasa oli talle 20 aastat rõhutanud, et ühel hetkel tuleb ka tema päev. "Ma rõhutan kõigile, hoidke oma unistusi elus!"

Brendan Fraser, kes pälvis rolli eest filmist "Vaal" oma elu esimese Oscari, rõhutas, et ta alustas filmitööstuses üle 30 aasta tagasi ning kuigi see ei tulnud talle kergelt, siis ei osanud ta seda kõike vääriliselt hinnata ning ühel hetkel oli see kõik kadunud.

Aastakümneid filmitööstuses tegutsenud Michelle Yeoh pälvis parima naispeaosa Oscari rolli eest filmist "Kõik kõikjal ja korraga". "See auhind on kinnitus, et unistused täituvad," ütles ta ja lisas, et ükski naine ei tohiks kunagi lasta kellelgi endale öelda, et nende paremad päevad on möödas. "Ma pühendan selle auhinna kõigile emadele maailmas, sest nad on tõelised superkangelased."

Rolli eest filmist "Kõik, kõikjal ja korraga" võitis esimese Oscari ka kinolegend Jamie Lee Curtis. "Inimesed, kes te olete toetanud neid žanrifilme, mida ma olen aastate jooksul teinud, me just võitsime kõik koos Oscari," ütles ta tänukõnes.

Parima režissööri Oscari pälvinud Daniel Kwan ütles oma tänukõnes, et "Kõik kõikjal ja korraga" on talle näidanud, et igaühes meist on tükike geniaalsust. "Sa pead lihtsalt leidma kellegi, kes aitaks selle üles leida," rõhutas ta ja tänas kõiki neid inimesi, kes aitasid tal selle potentsiaali endas leida.

Parima dokfilmi preemia võitis režissöör Daniel Roheri "Navalnõi" ning lühikese kõne pidas laval ka Aleksei Navalnõi abikaasa Julia Navalnaja. "Mu abikaasa on vangis, kuna ta rääkis tõtt, mu abikaasa on vangis, kuna ta kaitses demokraatiat. Aleksei, ma unistan päevast, kui sa oled vaba ja meie riik on vaba. Ole tugev, kallis!"

Seekordne gala möödus ilma suuremate vahenumbriteta: kui välja arvata õhtujuht Jimmy Kimmeli üksikud monoloogid, möödus gala peamiselt tänukõnede ning parima laulu nominentide – nende hulgas Rihanna ja Lady Gaga – esinemiste rütmis. Mälestusrubriigi "In Memoriam" taustal astus üles Lenny Kravitz.

Nominentide täispikk nimekiri:

Parim film

"Läänerindel muutuseta" ("All Quiet on the Western Front")

"Avatar: vee olemus" ("Avatar: The Way of Water")

"Inisherini hinged" ("The Banshees of Inisherin")

"Elvis"

"Kõik, kõikjal ja korraga" ("Everything Everywhere All At Once")

"Fabelmanid" ("The Fabelmans")

"Tar"

"Top Gun: Maverick"

"Kurbuse kolmnurk" ("Triangle of Sadness")

"Naised räägivad" ("Women Talking")

Parim naispeaosatäitja

Kate Blanchett filmis "Tar"

Ana de Armas filmis "Blonde"

Andrea Riseborough filmis "To Leslie"

Michelle Williams filmis "The Fabelmans"

Michelle Yeoh filmis "Everything Everywhere All At Once"

Parim meespeaosatäitja

Austin Butler filmis "Elvis"

Colin Farrell filmis "The Banshees"

Brendan Fraser filmis "The Whale"

Paul Mescal filmis "Aftersun"

Bill Nighy filmis "Living"

Parim lavastaja

Martin McDonagh filmiga "The Banshees of Inisherin"

Daniel Kwan ja Daniel Scheinert filmiga "Everything Everywhere All At Once"

Steven Spielberg filmiga "The Fabelmans"

Todd Field filmiga "Tar"

Ruben Östlund filmiga "Triangle of Sadness

Parim montaaž

"The Banshees of Inisherin"

"Elvis"

"Everything Everywhere All At Once"

"Tar"

"Top Gun: Maverick"

Parim laul

"Applause" filmist Tell It Like a Woman"

"Hold My Hand" filmist "Top Gun: Maverick"

"Left Me Up" filmist "Black Panther: Wakanda Forever"

"Naatu Naatu" filmist "RRR"

"This Is a Life" filmist "Everything Everywhere All at Once"

Parim heli

"All Quiet on the Western Front"

"Avatar: The Way of Water"

"The Batman"

"Elvis"

"Top Gun: Maverick"

Parim kohandatud stsenaarium

"All Quiet on the Western Front"

"Glass Onion: A Knives Out Mystery"

"Living"

"Top Gun: Maverick"

"Women Talking"

Parim originaalstsenaarium

"The Banshees of Inisherin"

"Everything Everywhere All At Once"

"The Fabelmans"

"Tar"

"Triangle of Sadness"

Parimad eriefektid

"All Quiet on the Western Front"

"Avatar: The Way of Water"

"The Batman"

"Black Panther: Wakanda Forever"

"Top Gun: Maverick"

Parim originaalmuusika

"All Quiet on the Western Front"

"Babylon"

"The Banshees of Inisherin"

"Everything Everywhere All At Once"

"The Fabelmans"

Parim kunstnikutöö

"All Quiet on the Western Front"

"Avatar: The Way of Water"

"Babylon"

"Elvis"

"The Fabelmans"

Parim lühianimatsioon

"The Boy, The Mole, The Fox and The Horse"

"The Flying Sailor"

"Ice Merchants"

"My Year of Dicks"

"An Ostrich Told Me The World is Fake and I Believed It"

Parim lühidokumentaal

"The Elephants Whisperers"

"Haulout"

"How Do You Measure a Year?"

"The Martha Mitchell Effect"

"Stranger at the Gate"

Parim võõrkeelne film

"All Quiet on The Western Front"

"Close"

"Argentina, 1985"

"EO"

"A Quiet Girl"

Parim kostüümidisain

"Babylon"

"Black Panther: Wakanda Forever"

"Elvis"

"Everything Everywhere All At Once"

"Mrs. Harris Goes to Paris"

Parim grimm

"All Quiet on the Western Front"

"The Batman"

"Black Panther: Wakanda Forever"

"Elvis"

"The Whale"

Parim operaatoritöö

"All Quiet on the Western Front"

"Bardo: The Chronicles of a Handful of Truths"

"Elvis"

"Empire of Light"

"Tar"

Parim lühifilm

"An Irish Goodbye"

"Ivalu"

"Le Pupille"

"Night Ride"

"The Red Suitcase"

Parim dokumentaalfilm

"All That Breathes"

"All The Beauty and the Bloodshed"

"Fire of Love"

"A House Made of Splinters"

"Navalnõi"

Parim naiskõrvalosatäitja

Angela Bassett filmis "Black Panther: Wakanda Forever"

Hong Chau filmis "The Whale"

Kerry Condon filmis "The Banshees of Inisherin"

Jamie Lee Curtis filmis "Everything Everywhere All At Once"

Stephanie Hsu filmis "Everything Everywhere All At Once"

Parim meeskõrvalosatäitja

Brendan Gleeson filmis "The Banshees of Inisherin"

Brian Tyree Henry filmis "Causeway"

Judd Hirsch filmis "The Fabelmans"

Barry Keoghan filmis "The Banshees of Inisherin"

Ke Huy Quan filmis "Everything Everywhere All At Once"

Parim animafilm

"Guillermo del Toro's Pinocchio"

"Marcel The Shell With Shoes On"

"Puss in Boots: The Last Wish"

"The Sea Beast"

"Turning Red"