Anna Hintsi "Savvusanna sõsarad" esilinastub Sundance'i filmifestivalil

Režissöör Anna Hintsi esimene täispikk dokumentaalfilm "Savvusanna sõsarad" esilinastub 2023. aasta jaanuaris toimuva Sundance'i filmifestivali maailmakino dokumentaalfilmide võistlusprogrammis. See on esimene Eesti režissööri ja Eesti peatootmises valminud dokumentaalfilm, mis jõuab ühele maailma viiest olulisimast filmifestivalist.

"Savvusanna sõsarad" on Hintsi esimene täispikk film, mis on sündinud tema Lõuna-Eesti juurte pealt ja isiklikest kogemustest suitsusaunas. Selle tegemist alustas ta juba seitse aastat tagasi.

"Suitsusaunad on olnud sajandeid koht, kus naised on sünnitanud, ravitsenud ja saanud olla nii kehaliselt kui hingeliselt alasti. Sellest inspireerituna räägib minu film naistest, kes suitsusauna kaitsvas pimeduses kokku tulevad, oma sügavamaid saladusi jagavad ja kehasse kogunenud häbi ja valu maha pesevad."

Kui meil on ümber sõsarkonna tugi, siis on ükskõik kui karm või piinlik läbielamine ületatav, usub ta.

Sundance'i filmifestivalil linastub 101 täispikka filmi ning maailmakino dokumentaalfilmide võistlusprogrammis 12 filmi. Hintsi film valiti ühena rekordilise 4061 kandidaadi hulgast festivali programmi.

"On tõeline privileeg "Savvusanna sõsaraid" 2023. aasta Sundance'i filmifestivali programmis esilinastumas näha, sest selle originaalne ja julge stiil ning uskumatult liigutav ja intiimne käsitlus traumadest pakuvad erakordse filmielamuse. Täna vajame rohkem kui kunagi varem filme, mis näitavad kogukondade tervendavat jõudu," selgitas programmi koostaja Ania Trzebiatowska.

Produtsent Marianne Ostrat filmitootmisfirmast Alexandra Film oli algusest peale veendunud "Savvusanna sõsarate" potentsiaalis.

"Teemad, mis on seotud naiseks olemisega ja läbielamised, millest meie tegelased suitsusaunas pihivad, on universaalsed – iga naine meie planeedil suhestub neist mõnega. Teisalt on suitsusaun maailmas haruldane nähtus, ehkki tuleb tõdeda, et sarnaseid "turvalisi ruume" võib leida ka teistes põlisrahvaste kultuurides," rääkis Ostrat.

Eesti filmi instituudi dokumentaalfilmide ekspert Filipp Kruusvall usub, et filmi "Savvusanna sõsarad" Sundance'i programmi valituks osutumine on märk, et Hintsi lugu ja nägemus on niivõrd kõrgel kunstilisel tasemel ja originaalne, et lööb läbi maailma festivalide täielikus tipus.

"Eestis on peale kasvanud uus ja tugev põlvkond filmitegijaid, kelle dokumentaalfilmid on julged, ehedad ning tegelevad oluliste kaasaegsete teemadega Eesti omapära minetamata," lisas ta.

Anna Hintsi "Savvusanna sõsarad". Autor/allikas: pressimaterjalid

Sundance'i filmifestivali korraldab Sundance'i instituut. See on Ameerika Ühendriikide olulisim sõltumatute filmide festival ning aasta esimene viiest maailma tippfestivalist ehk nn Suurest Viisikust. Nende hulka kuuluvad veel Berliini, Cannes'i, Veneetsia ja Toronto filmifestivalid. Sundance'i filmifestival toimub 19.--29. jaanuaril USA-s Utah's nii kohapeal kui ka veebi vahendusel.

Anna Hints on kaasaegse kunsti, fotograafia ja eksperimentaalse rahvamuusika taustaga Eesti filmirežissöör, stsenarist ja helilooja, kelle juured on Lõuna-Eesti unikaalses kultuuris, kuid kuus aastat on tema teine kodu olnud India. Eesti filmi- ja teleauhindade jagamisel parima lühifilmi auhinna võitnud Anna Hintsi debüütlühimängufilm "Jää" (2017) on linastunud enam kui 95 filmifestivalil ja võitnud 14 auhinda üle maailma.

Aktiivse prügisukeldujana käivitas Anna lühidokumentaalfilmiga "Homme saabub paradiis" avaliku arutelu toiduraiskamise üle ning andis tõuke uute toiduraiskamise vastaste liikumiste kasvule Eestis. Praegu õpib Anna Eesti muusika- ja teatriakadeemia lavakunstikooli magistrantuuris.

"Savvusanna sõsarad" on produtsent Marianne Ostrati ja tema rajatud filmistuudio Alexandra Film kolmas täispikk film. Priit Pääsukese "Keti lõpp" esilinastus A-klassi kuuluval Karlovy Vary filmifestivalil 2017. aastal ning sama režissööri "Öölapsed" pälvis sel aastal seitse Eesti filmi- ja teleauhindadel nominatsiooni ning võitis neist kolm.

"Savvusanna sõsarad" on Alexandra Filmi teine film, mida toodetakse koostöös Islandi produktsioonifirmaga Ursus Parvus. Nende esimene koostöö -- Islandi režissöör Hilmar Oddssoni must komöödia "Teekond emaga" võitis paar nädalat tagasi esimese Eesti kaastootmisel valminud filmina Pimedate Ööde Filmifestivali grand prix'.

"Savvusanna sõsarad" valmis Eesti, Prantsusmaa ja Islandi koostöös ja jõuab Eestis kinodesse 2023. aasta esimeses pooles. Filmi levitab Eestis ACME Film.