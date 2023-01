Variety avaldas eksklusiivselt Anna Hintsi "Savvusanna sõsarate" lühiklipi

"Savvusanna sõsarad" on dokumentaalfilm naistest, kes tulevad suitsusauna kokku, jagavad seal oma sügavamaid saladusi ning pesevad maha kehasse kogunenud häbi ja valu. Film tutvustab ka Lõuna-Eesti suitsusaunakombestikku ("savvusanna kombõ"), mis on kantud UNESCO inimkonna vaimse kultuuripärandi esindusnimekirja. Tegu on esimese Eesti dokumentaalfilmiga, mis esilinastub mainekal Sundance´i filmifestivali maailmakino dokumentaalfilmide võistlusprogrammis.

Režissöör Anna Hints sõnas, et valusatest kogemustest rääkimise julgus tervendab. "Naised on aastasadu suitsusaunades sünnitanud, ravitsenud ja surnuid pesnud. "Savvusanna sõsarad" on mu esimene täispikk film, mis on kasvanud välja minu Lõuna-Eesti juurte pealt ja isiklikest kogemustest suitsusaunas. Film räägib tabudest ilma häbi ja hinnanguteta. Usun sügavalt seda, et kui meie ümber on toetav kogukond, siis on ükskõik kui karm või piinlik läbielamine ületatav. Naised leiavad enda hääle ja selle kaudu oma väe," kinnitas Hints.

Produtsent Marianne Ostrat sõnas, et Sundance'i filmifestivali esilinastus on mitu päeva ette välja müüdud. ""Savvusanna sõsarad" tekitab siin palju elevust. On tore kokkusattumus, et pärast seitse aastat kestnud tootmisprotsessi jõuab film kinodesse just sauna-aastal," tõdes ta.

"Savvusanna sõsarate" rahvusvahelise müügi ja levitööga tegeleb Viinis asuv agentuur Autlook Filmsales. Marianne Ostrat on selle koostöö üle väga rõõmus. "Autlook Filmsales avaldas mulle muljet juba aastaid tagasi ning nendega koostöö tegemine on olnud üks minu produtsendikarjääri eesmärke. Nad on minu arvates kõige tugevama ja huvitavama kataloogiga dokfilmide müügiagentuur, mis tegeleb nii sisuliselt kui vormiliselt väga kõrgetasemeliste filmidega. Maailmaesilinastus Sundance'i festivalil loob eeldused "Savvusanna sõsarate" laiemaks leviks maailmas," lisas Ostrat.

Filmi "Savvusanna sõsarad" režissöör ja stsenarist on Anna Hints. Produtsent on Marianne Ostrat (Alexandra Film, Eesti), kaasprodutsendid on Juliette Cazanave (Kepler22 Productions, Prantsusmaa), Hlín Jóhannesdóttir (Ursus Parvus Island) ja Eero Talvistu † (Eesti). Filmi operaator on Ants Tammik, monteerijad Hendrik Mägar, Tushar Prakash, Qutaiba Barhamji, Martin Männik ja Anna Hints. Heli salvestasid Tanel Kadalipp ja Patrick McGinley. Helirežissöör on Huldar Freyr Arnarson (Island) ning heliloojad Edvard Egilsson (Island) ja ansambel EETER (Anna Hints, Marja-Liisa Plats, Ann Reimann).

Sundance'i filmifestival on Ameerika Ühendriikide kõige olulisem sõltumatute filmide festival ning aasta esimene viiest maailma tippfestivalist, kuhu kuuluvad veel Berliini, Cannes'i, Veneetsia ja Toronto filmifestivalid. Sundance'i filmifestival toimub 19. kuni 29. jaanuaril USA-s Utah's.