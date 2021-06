Sundance Institute valis tuhande kandidaadi hulgast toetuseks välja ka Anna Hintsi dokfilmi

Produtsent Marianne Ostrati sõnul on konkurents Sundance Institute'i dokumentaalfilmide fondist toetuse saamiseks väga tihe.

"Tegemist on Ameerika ühe olulisima sõltumatut filmitegemist toetava organisatsiooniga. Taotlusi filmitegijatelt üle maailma laekus 1100. Välja valitud 18 projektist vaid kolme puhul on nii filmi režissöör kui produtsendid pärit Euroopast."

Ta lisas, et nii tiheda sõela läbimine on tohutu tunnustus ja tagasiside, et film, mida me teeme kõnetab, puudutab ja selle valmimist peetakse oluliseks. "Väga paljud Sundance Institute'i toetatud dokfilmid esilinastuvad maailma olulisimatel filmifestivalidel ning jõuavad välja Oscari nominatsioonini."

Sundance Institute'i toetusega kaasneb ka kuulumine loomingulisse kogukonda ehk nn Sundance family'sse -- rahvusvahelised seminarid ja paneeldiskussioonid, kontaktid teiste filmitegijatega üle maailma, võimalus tagasisideks filmi tööversioonile, uus inspiratsioon ning seda kõike ühendav Sundance'i sõltumatu kino vaimsus. "Sellel on nii Anna kui minu jaoks väga suur väärtus," lisas Ostrat.

"Savvusanna sõsarad" on Anna Hintsi esimene täispikk dokumentaalfilm, mille keskmes on suitsusaun ja naised ning nende isiklikud pihtimused.

"Suitsusaun on mulle nii oluline olemise osa, ja see on olnud meie esiemade füüsilise ja vaimse puhastumise paik, kus põlvkondade vahel tarkusi ja tundmusi on jagatud. Suitsusaunas on sünnitatud ja surnuid pestud, ravitsetud. Loodan selle filmiga avaldada midagi sellist, mida kunagi varem sellisel viisil ei ole dokumenteeritud," kirjeldas Hints filmi sisu.

Kagu-Eesti suitsusauna kombestik kuulub UNESCO inimkonna vaimse kultuuripärandi esindusnimekirja. "Mul on tohutult hea meel, et midagi mulle nii kodust ja omast on suutnud kõnetada Sundance Institute'i, kellel on filmidele äärmiselt kõrged kunstilised standardid," lisas Hints.

Film valmib Eesti-Prantsuse-Islandi koostöös. Filmi Prantsusmaalt pärit monteerija Qutaiba Barhamji on muuhulgas monteerinud ka filmi "Little Palestine. Diary of A Siege" (rež: Abdallah Al-Khatib), mis linastub juulis Cannes'i filmifestivalil programmis ACID. Filmile loob muusika ansambel Eeter koostöös Islandi helilooja Edvard Egilssoniga.

"Savvusanna sõsarad" produtsent on Marianne Ostrat (Alexandra Film, Eesti) ning kaasprodutsendid Juliette Cazanave, Pierre Jestaz (Kepler22 Productions, Prantsusmaa) ja Hlín Jóhannesdóttir (URSUS Parvus, Island). Filmi operaator on Ants Tammik, monteerija Qutaiba Barhamji (Prantsusmaa). Filmi platsiheli on salvestanud Tanel Kadalipp.