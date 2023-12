"Savvusanna sõsarate" operaator Ants Tammik võitis Rahvusvahelise Dokumentalistika Ühingu auhinna

International Documentary Association ehk Rahvusvahelise Dokumentalistika Ühingu IDA auhind on üks olulistest USA-s välja antavatest rahvusvahelistest dokumentalistika auhindadest. IDA auhindadele kandideeris 669 filmi 48 riigist. Operaatoritöö auhinna žüriisse kuulus 280 dokumentaalfilmitegijat, kuraatorit, kriitikut ja valdkonna spetsialisti 40 riigist.

IDA parima operaatoritöö laureaadi Ants Tammiku sõnul nõuab tema amet mitmekülgset vastupidavust: "Operaatoritööd saadavad iga päev erinevad füüsilised ja ka vaimsed pingutused ning ilma seda tööd armastamata ei oleks niisugust ametit võimalik kaua pidada. Olen 10-aastase teekonna juures saanud aru, et see eriala sobib mulle hästi ja iga pingutus pakub mulle midagi vastu. Usun, et auhinnad tulevadki siis, kui need pole eesmärk omaette ja inimene teeb tööd suure kirega. IDA tunnustus teeb mulle muidugi suurt au ja ma olen õnnelik, et sellises tihedas ja kõrgetasemelises konkurentsis on minu tööd märgatud – see annab lisajõudu ja motivatsiooni edasi tegutseda!"

Produtsent Marianne Ostrati sõnul on valdavalt 70–90 kraadises suitsusauna kuumuses filmitud "Savvusanna sõsarate" erakordne operaatoritöö üheks filmi edu alustaladest: "Ants Tammiku pühendumus, kohanemisvõime ja tehnilised oskused on fenomenaalsed. Minu jaoks oli vaid aja küsimus, millal see saab tunnustatud kõrgetasemelise žürii poolt."

"Savvusanna sõsarate" monteerijad Hendrik Mägar, Tushar Prakash, Qutaiba Barhamji, Martin Männik ja Anna Hints pälvisid IDA auhinna nominatsiooni parima montaaži kategoorias. Marianne Ostrat kinnitas, et jõuda nii laias ning tugevas konkurentsis maailma ühe olulisima dokumentalistikaauhinna nominatsioonini on märkimisväärne erialane saavutus.

"Viimaste uudiste valguses on taastärganud huvi filmi vastu ka kodumaal, mistõttu mitmed kinod võtsid "Savvusanna sõsarad" uuesti kavadesse. Julgustan kõiki kasutama võimalust kogeda "Savvusanna sõsaraid" pimedas kinosaalis, kus vaatajal tekib tunne, justkui viibiks ta koos sõsaratega suitsusaunas," lisas Ostrat.

Koos värskeima IDA auhinna ja hiljutise EFA auhinnaga on "Savvusanna sõsarad" võitnud praeguseks 13 auhinda. Film on pälvinud neli žürii äramärkimist ja on LUX Euroopa kinopubliku auhinna nominent ning Cinema Eye Honors nominent neljas kategoorias – parim debüütfilm, parim operaatoritöö, parim helikujundus ja publikuauhind. Film oli nomineeritud USA kriitikute ühingu Critics Choice Associationi dokumentaalfilmide auhinnale parima debüütfilmi kategoorias.

Eesti-Prantsuse-Islandi koostöös valminud dokumentaalfilm "Savvusanna sõsarad" on Eesti kandidaatfilm parima rahvusvahelise filmi kategoorias eesootavatel Oscaritel ning tugev pretendent parima dokfilmi kategoorias. Filmi leviõigused on müüdud enam kui 32 territooriumile USA-st Uus-Meremaani ja Kanadast Lõuna-Koreani.

Film linastub alates 24. märtsist Eesti kinodes ja on senise 38. järjestikuse kinonädala jooksul kogunud juba 30 107 vaatajat. Sellest nädalast on "Savvusanna sõsarad" taas kinoekraanidel üle Eesti.